罷免葉元之送件清點完畢 史書華：1份都沒有被剔除

連署書完成清點後，送入市選委會儲藏室彌封，接續會進行建檔造冊。（記者董冠怡攝）

2025/05/05 13:22

〔記者董冠怡／新北報導〕罷免板橋東區藍委葉元之的「板橋大刪元」今將3萬2236份，送至新北市選舉委員會，約從上午9點20分開始清點、中午12點05分結束，歷時2小時45分鐘完成初點，市選委會現場宣布，清點結果為3萬2236份；全程在場的領銜人史書華會後受訪表示，「1份都沒有被剔除！完成率100%！」

史書華表示，收件超過3萬6000份，小組在嚴格標準下造冊，最後送件3萬2236份，且經工作人員清點，雖然過程中一度因號碼編排錯誤少1件，而出現跳號，現場立即換上備用連署書，最終還是「1份都沒有被剔除！完成率100%！」

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史書華指出，三階投票已從公民運動上升至全民選舉的等級，需要討論的面向廣泛，雖然「板橋大刪元」的部分已經送件了，但中永和、新店及其他外縣市罷團，距離門檻仍差一點，因此接下來除了讓志工休息外，也會盡量協助尚未達標的團體，一起戰到最後，再來討論三階戰略，屆時呼籲民眾踴躍出門投票，無論投同意或不同意，都尊重公民行使自身權益。

市選委會副總幹事黃堯章說明，今天的清點人力安排，包含市選委會專職人員、民政局及區公所支援，共計47人，接續會進行建檔造冊，以本日送件份數推估，約需5天的時間，並將連署人名冊函送戶政機關，查對是否符合資格。

黃堯章提到，此案原選舉區的選舉人數為23萬3122人，連署人數門檻為10%以上，即2萬3313人，今日受理連署人名冊後，將於40日內進行查對工作，查對結果將函報中央選舉委員會，由中選會宣告罷免案是否成立，或是不足規定人數，可於10日內再行補提；如果罷免案宣告成立，將於20日至60日內舉行投票，投票日期由中選會定之。

圖為稍早清點畫面，從管制區外拍攝。（記者董冠怡攝）

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