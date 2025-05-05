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    涉造假罷免連署書被羈押禁見 黃呂錦茹今提抗告

    黃呂錦茹上午委由律師向北院提出抗告，北院將於整理卷證後移送高等法院。（資料照）

    黃呂錦茹上午委由律師向北院提出抗告，北院將於整理卷證後移送高等法院。（資料照）

    2025/05/05 13:39

    〔記者張文川／台北報導〕國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，涉嫌提議罷免民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶的「幽靈連署」造假案，涉犯偽造文書、違反個資法罪，台北地院4月25日更裁定黃呂錦茹羈押禁見；黃呂錦茹今日上午委由律師向北院提出抗告，北院將於整理卷證後，移送高等法院。

    台北地檢署4月18日認為黃呂錦茹有勾串、滅證之虞，向北院聲押禁見黃呂，北院4月19日清晨認為不僅能僅因黃呂是市黨部主委，就推論她參與或指示同案共犯抄錄名冊、偽造連署提議書，將她無保請回。

    檢方不服，提起抗告成功，高等法院4月24日裁定撤銷發回北院更裁，北院法官4月25日傳喚黃呂，重開羈押庭後，認為有事實足以認定黃呂錦茹有勾串共犯、滅證之虞，衡酌比例原則，為了確保後續偵查、審判，裁定黃呂錦茹羈押禁見。

    全案總計有黃呂錦茹、黨部總幹事姚富文、書記長初文卿等3人被羈押禁見，姚、初2人的抗告日前已被駁回確定；第一區黨部執行長曾繁川請回，北檢另諭令「罷吳四騎士」的滿志剛、賴苡任、劉思吟各50萬元、陳冠安20萬元交保，領銜人李孝亮、林叡各30萬元交保。

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