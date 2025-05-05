魏明谷「阿爸ㄟ柑仔店」作連署站，成罷團大補丸。圖左為魏明谷與爸爸於10年前所攝。（記者顏宏駿翻攝）

2025/05/05 13:56

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣公民團體罷免謝衣鳯告急，前縣長魏明谷「火力支援」，將「阿爸ㄟ柑仔店」充作村里連署站，才3天的時間就衝出300份連署書。罷團領銜人陳世雄說，類似的「村里連署站」最補，非常適合彰化第三選區，目前已到最後關頭，如果有更多連署站和志工加入，罷免案一定會過關。

魏明谷爸爸魏滄郎現年90歲，靠著一間位於台一線旁的雜貨店拉拔3個兒子長大，魏明谷擔任縣長時，魏滄郎仍低調地守著這間雜貨店，目前已交棒給魏明谷的二弟經營，魏滄郎因不捨老顧客，仍常來「阿爸ㄟ柑仔店」閒晃，這裡彷彿是「訊息交流站」。

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魏明谷說，他自己設籍員林，無法參與罷免，爸爸長住埔心鄉，有罷免資格，3月23日他載爸爸到北斗鎮代黃志偉服務處完成連署，日前得知連署卡關，決定把「阿爸ㄟ柑仔店」充作連署站，才「開張」3天，就收到近300份連署書。

他說，會來柑仔店的客人大都上了年紀，他們有意願參加連署，卻不知到哪裡連署，「阿爸ㄟ柑仔店」位於台一線旁，交通方便，歡迎大家到埔心鄉太平村中山路3號的「原益利商店」連署。

罷團領銜人陳世雄說，彰化第三選區幅員遼闊，很多都想參加罷免連署，卻不知到哪裡？他們急需志工協助收件，更歡迎有像「縣長爸」這樣的村里連署點。距5月13日罷免收件日剩1個禮拜，如果能「遍地開花」就能達標。

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