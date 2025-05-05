為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    魏明谷「阿爸ㄟ柑仔店」作連署站 成罷團大補丸

    魏明谷「阿爸ㄟ柑仔店」作連署站，成罷團大補丸。圖左為魏明谷與爸爸於10年前所攝。（記者顏宏駿翻攝）

    魏明谷「阿爸ㄟ柑仔店」作連署站，成罷團大補丸。圖左為魏明谷與爸爸於10年前所攝。（記者顏宏駿翻攝）

    2025/05/05 13:56

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣公民團體罷免謝衣鳯告急，前縣長魏明谷「火力支援」，將「阿爸ㄟ柑仔店」充作村里連署站，才3天的時間就衝出300份連署書。罷團領銜人陳世雄說，類似的「村里連署站」最補，非常適合彰化第三選區，目前已到最後關頭，如果有更多連署站和志工加入，罷免案一定會過關。

    魏明谷爸爸魏滄郎現年90歲，靠著一間位於台一線旁的雜貨店拉拔3個兒子長大，魏明谷擔任縣長時，魏滄郎仍低調地守著這間雜貨店，目前已交棒給魏明谷的二弟經營，魏滄郎因不捨老顧客，仍常來「阿爸ㄟ柑仔店」閒晃，這裡彷彿是「訊息交流站」。

    魏明谷說，他自己設籍員林，無法參與罷免，爸爸長住埔心鄉，有罷免資格，3月23日他載爸爸到北斗鎮代黃志偉服務處完成連署，日前得知連署卡關，決定把「阿爸ㄟ柑仔店」充作連署站，才「開張」3天，就收到近300份連署書。

    他說，會來柑仔店的客人大都上了年紀，他們有意願參加連署，卻不知到哪裡連署，「阿爸ㄟ柑仔店」位於台一線旁，交通方便，歡迎大家到埔心鄉太平村中山路3號的「原益利商店」連署。

    罷團領銜人陳世雄說，彰化第三選區幅員遼闊，很多都想參加罷免連署，卻不知到哪裡？他們急需志工協助收件，更歡迎有像「縣長爸」這樣的村里連署點。距5月13日罷免收件日剩1個禮拜，如果能「遍地開花」就能達標。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播