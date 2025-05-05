桃園一、四、六選區二階連署送件 罷牛煦庭衝破5萬、萬美玲逾4萬

桃園1、4、6區罷團志工以接力方式，將1箱箱連署書送進桃園市選委會。（記者鄭淑婷攝）

2025/05/05 13:32

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市罷免國民黨立委第二階段連署，第一選區罷免牛煦庭、第四選區罷免萬美玲、第六選區罷免邱若華今（5）日聯合送件，多位綠營議員、不分區立委都到場相挺，高喊「聯合作戰146，打牛除萬再刪邱」、「3階補選都要投，自己國家自己救」，志工接力將連署書一箱箱搬進桃園市選委會，難掩激動說「很重！卻是甜蜜的負荷，這是我們一份份衝起來的」，過程中仍遇有反罷免民眾嗆聲「我反對」、「浪費國家資源」。

罷團宣布，桃1罷免牛煦庭總收件數逾5萬700份、造冊4萬8788份，其中因寫錯選區無法通知及來不及造冊，共捨棄1912張連署書，送件門檻達成率143.66％；桃4罷免萬美玲總收件數逾4萬1673份、造冊送件4萬1137份，因不合格件及未滿20歲等原因剔除536張，送件門檻達成率135.99％；桃6罷免邱若華造冊3萬3233份，送件門檻達成率117.68%，距離安全門檻還須3400票，目前持續收件中。

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桃1區領銜人、牧師陳曉煒表示，能以桃1區143.66%、桃4區135.99%、桃6區117.68%的達標率送出連署書，是因為有眾多夥伴無私的協助與支持，也要感謝在地議員們的鼎力相助，包括第1選區李宗豪、陳雅倫、許清順、第4選區黃瓊慧、李光達、余信憲、黃家齊、第6選區呂林小鳳、許家睿等，以及不分區立委張雅琳、郭昱晴與王義川，親赴多場宣講活動，站到第1線與民眾對話，也要謝謝一群「無名連署超人」，常是1人貢獻數10份連署，連罷團志工都自嘆不如，最重要的是要謝謝來自1、4、6選區勇敢連署的民眾，階段性任務雖已完成，第3階還要繼續衝。

桃1區副領銜人、來自香港的「小詩」說，她於2015年移民到台灣，5年後正式成為台灣公民，謝謝這場大罷免，讓她從新住民變成真正的台灣人，讓她能站出來成為保護自己國家的一份子，她要感謝所有志工的付出，除了要面對敵軍的恐嚇與騷擾，有人被辱罵、被拍照威脅，甚至被排泄物干擾，大家共同經歷很多困難，偶而會有志工感到焦慮與無力感，但他們並沒有退縮、也沒有放棄，這場罷免要達到真正勝利，還有第3階罷免投票要走，呼籲大家一定要站出來投票。

桃4領銜人鄧永城表示，大罷免絕非出於對藍白兩黨的仇恨，而是對台灣濃濃的愛，每位志工都在工作與家庭的夾縫中，歷經日曬雨淋、辱罵攻擊，1張張地收取連署書，他們正在做的不僅僅是罷免，而是在為民主發展寫歷史，當初所有人都覺得罷萬是不可能的任務，但他們克服萬難做到了，起步最晚但送出爆發性的連署書，接下來會面對各種選舉小利小惠，請大家堅定意志投下贊成罷免票。

桃6領銜人林萬榮表示，桃6連署行動相當艱辛，出團志工往往不到10人，還遭遇系統性的打壓，志工在收連署時屢屢被監視、辱罵，甚至肢體推擠，連署據點被地方勢力施壓撤離，連民眾簽名都要承受會不會被報復的心理壓力，感謝其他選區志工挺身而出、跨縣市支援，幫助桃6渡過收件難關，目前距離130%安全門檻還有3400張連署，沒有收集到這個數量，就可能沒有第3階段投票，請民眾繼續連署，努力走完這1哩路。

桃園6區立委罷免案第2階段連署，桃園第1、4、6選區5日一起送件，綠營議員、不分區立委都到場相挺。（記者鄭淑婷攝）

桃園1、4、6區罷團志工以接力方式，將1箱箱連署書送進桃園市選委會。（記者鄭淑婷攝）

罷團公布桃1區2階連署達標率143.66%、桃4區135.99%、桃6區117.68%。（記者鄭淑婷攝）

罷團公布桃1區2階連署達標率143.66%、桃4區135.99%、桃6區117.68%。（記者鄭淑婷攝）

罷團公布桃1區2階連署達標率143.66%、桃4區135.99%、桃6區117.68%。（記者鄭淑婷攝）

桃園1、4、6區罷團志工以接力方式，將1箱箱連署書送進桃園市選委會。（記者鄭淑婷攝）

桃園1、4、6區罷團志工以接力方式，將1箱箱連署書送進桃園市選委會。（記者鄭淑婷攝）

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