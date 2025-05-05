罷免藍委林德福、張智倫差500件達標！罷團延長收件至5/9

雙和罷團宣布，現在中和永和兩區距離安全成案，只差500張連署書。（罷團提供）

2025/05/05 13:06

〔記者陳奕劭／新北報導〕發起罷免新北市國民黨籍中和區立委張智倫、永和區立委林德福的公民團體「倫刪立舒」、「無獻清林」（雙和罷團）今天（5日）宣布，現在中和永和兩區距離安全成案，只差500張連署書，將延長收件至5月9日，呼籲鄉親響應連署。

雙和罷團表示，中和、永和兩區距離安全成案皆只差500張連署書，就能穩穩前進投票所，這一步不能差一步！這一役寫下歷史的筆就在手中，雙和罷免團與鄉親們一同拚戰到到最後，將持續收件到5月9日的最後一秒鐘。

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罷團指出，將在5月12日上午10點送件，若有鄉親與朋友還沒連署，請務必把握最後幾天一起站出來，用行動改變未來，一張將決定全局。

為衝刺二階連署書，立委王義川今天晚上7點50分在永和錢櫃門口集合，帶大家晚上8點至9點一起在樂華夜市「宵夜連署」。另外於秀山郵局、秀山自立路全家、中和四號公園、永安市場捷運站、民德路2號加開快閃連署站。

為衝刺二階連署書，立委王義川今天晚上7點50分在永和錢櫃門口集合，帶大家晚上8點至9點一起在樂華夜市「宵夜連署」。（罷團提供）

連署前最後衝刺，雙和罷團加開快閃連署站。（罷團提供）

雙和罷團加開臨時連署站，力拚二階穩穩過關。（罷團提供）

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