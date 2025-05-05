台幣因美國施壓狂飆？黃國昌：央行否認是把台灣人當笨蛋

立法院民眾黨團記者會，左為總召黃國昌，右為副總召張啓楷。（記者方賓照攝）

2025/05/05 13:18

〔記者林哲遠／台北報導〕台幣再暴力升值！繼上週五狂飆逾1元後，今（5）日上午直接升破30元整數大關，到29.59元、升1.474角，日圓兌台幣直接下殺至0.20。立法院民眾黨團總召黃國昌抨擊，國際媒體已經大幅報導，台灣央行卻仍持續否認受美方壓力而升值，真的「把台灣人當笨蛋」。

黃國昌指稱，對美關稅談判，在野黨願意當談判團隊最堅強的後盾，但是率團赴美談判的行政院副院長鄭麗君及眾多民進黨人士，過去都曾主張對外談判須讓國會與公民社會在事前、事中、事後都能參與、監督與表達意見，如今卻是「換了位置就換了腦袋」，掌權後就通通不用揭露，再次充分暴露民進黨的「雙標」。

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他說，民眾黨近期下鄉舉行全國產業座談，收到傳產對匯率波動的憂心；黃國昌認為，新台幣政策即便有檢討必要，但此時若順應美方壓力出現巨幅波動，行政院有想過受到的衝擊影響？仰賴出口的各產業利潤，都將被匯率吃得乾乾淨淨，而政府的因應策略又是什麼？

立法院民眾黨團副總召張啓楷則說，台幣強勢升值，已有企業反映因為新台幣升1塊，Q1的利潤全部泡湯；日本因「廣場協議」導致日幣強勢升值後，30年來經濟爬不起來；呼籲賴清德總統應以蒼生為念，應組成強而有力的財經內閣，邀請被社會肯定、來自企業界的學界專家學者入閣，像是朱敬一、童子賢等社會賢達，加入執政團隊。

黨團幹事長陳昭姿提及，美豬美牛進口問題將無可迴避成為關稅談判後的一大難題，台灣目前針對瘦肉精要求「零檢出」，標準高於國際，當美國不斷提出非關稅貿易障礙時，台灣要全面下跪投降嗎？當WTO和美國都認定標示原產地等同於貿易障礙時，請問國家擋得住嗎？

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