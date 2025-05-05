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    新竹市雙罷免 林志潔：「3保」護連署書、籲市民3階投同意票

    新竹市雙罷免已順利送件及完成審查，竹市雙罷總部發言人林志潔也分享罷免連署要「三保」護連署書，籲市民三階要出門投下罷免同意票。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市雙罷免已順利送件及完成審查，竹市雙罷總部發言人林志潔也分享罷免連署要「三保」護連署書，籲市民三階要出門投下罷免同意票。（記者洪美秀翻攝）

    2025/05/05 13:10

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）二階連署昨已送件到竹市選委會，其中高虹安達51318份，鄭正鈐為53197份，竹市雙罷總部發言人、陽明交大法律學者林志潔今天也分享罷免一階與二階的經驗，她認為要順利完成罷免連署，一定要有三保，即嚴格的保密、高度的保安、周全的保護。

    她說，對各種資料要嚴格的保密。她的服務處所有志工均簽署保密協定，她自己也是到送件前一天（5月3日）晚上8點，才知道真正的造冊中心和封裝處到底在哪裡。總部保密到家，和所有人約在一間商家前面，時間到了再分批帶相關人士走到巷子內的另一棟樓房。

    接著，她說，對連署站和連署書要高度保安。她在服務處除裝好監視器、買好保險櫃，分件的房間也加鎖完成，且到附近文華派出所報備後，才開始收連署。且每50份連署完成立刻鎖入保險櫃，每週上繳總部，由總部運往造冊中心。她很感謝文華派出所4個月的守護。

    最後是對志工要有周全的保護。她說，志工們要先有培訓，要有可以安全休息的地方，在外發放收受連署書，或者開宣傳車出去宣講，一定要有志工保險，她也為服務處志工投保，讓志工能安心協助罷免。

    林志潔說，所有人都無罷免連署經驗，但她與雙罷總部及團隊透過討論，也形成默契，並付諸行動，如今完成二階連署，她認為三階投票最關鍵，將持續號召大家罷免投同意票，罷免不適任的市長與立委。

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