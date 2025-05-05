520內閣改組將換血？ 行政院未正面回應

行政院長卓榮泰（前排中）內閣20日將屆滿一年，外界點名多位閣員有可能被撤換；圖為去年5月20日內閣上任，卓榮泰率閣員在行政院門口合影留念。（資料照，記者林正堃攝）

2025/05/05 12:47

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統賴清德就職將滿1週年，媒體點名多位閣員恐遭撤換，內閣將進行改組，政院人士今天並未正面回應，僅表示行政團隊持續積極應對美國對等關稅以及多變的國際情勢對台灣的影響。

中國時報今天報導，總統賴清德將進行內閣改組，行政院長卓榮泰不動，但起用論述強的閣員，轉型為「戰鬥型內閣」，迎戰可能在7月進行的罷免投票及之後立院補選；首波換血重點包括劉世芳、衛福部長邱泰源、經濟部長郭智輝、國防部長顧立雄、國發會主委劉鏡清等都被點名。劉世芳今天受訪時僅說，謝謝指教，「不知道，請去請教卓院長好嗎」。

請繼續往下閱讀...

對於內閣改組傳聞，政院人士則表示，行政團隊持續積極應對美國對等關稅以及多變的國際情勢對台灣所造成的影響，已在4月24日提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，期望透過「強化韌性」、「支持產業」、「照顧民生」以及「安定就業」等4大主軸，給予台灣社會最健全支持，也期盼立院朝野黨團予以支持，為台灣產業做最堅實的後盾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法