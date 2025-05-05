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    中央補助南投縣短撥46億 縣長許淑華：今年度勉強可調度

    南投縣長許淑華說中央短撥給南投縣46億元，今年度調度勉強可過關。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣長許淑華說中央短撥給南投縣46億元，今年度調度勉強可過關。（記者陳鳳麗攝）

    2025/05/05 12:59

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕行政院今年度補助南投縣的款項，一般性補助減少39億多元，統籌分配款也減6億多元，合計至今短撥給南投縣的有46億多元，南投縣府財政處今天在縣務會議提出報告，縣長許淑華表示，今年度調度可勉強支應，明年度若再短撥恐怕就要舉債。

    南投縣府財政處長李良珠今天在縣務會議，針對財劃法修正案在3月24日公布後，中央補助給地方的經費，一般性經費原核定129多億元，統籌分配稅款核定90億，合計有219億元，而到上月底中央在一般性補助減撥39億多元，而統籌分配稅款則有6億多元，中央短撥經費核定46億多元。

    目前盤點南投縣稅收和歲收餘絀，以及原擬今年底還債30億元暫先不還，今年度財政勉強可調度過關。

    南投縣長許淑華表示，南投縣府這兩年嚴守財政紀律，原本還有30億元債務要在今年底或明年底還清，而縣府今年度還有一項競爭型（即計畫型）補助等待中央撥補，若該項補助中央再短撥，那明年度可能就沒辦法調度過關。希望中央撥補款項，能不要影響地方的民生預算。（13:52更新）

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