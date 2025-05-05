為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    二階連署達成率169.3％全國最高！羅廷瑋回應了

    中六罷免羅廷瑋罷團今公佈送出4萬6276份連署書，是目前全國二階連署達成率最高。（記者蘇孟娟攝）

    中六罷免羅廷瑋罷團今公佈送出4萬6276份連署書，是目前全國二階連署達成率最高。（記者蘇孟娟攝）

    2025/05/05 11:57

    相關新聞

    台中4罷團送件雙破紀錄！罷羅廷瑋達成率169.3％ 罷黃健豪連署逾5.4萬

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市立委第4、5、6選區罷團今到台中市選委會送交二階連署書，其中，罷免國民黨立委羅廷瑋的罷團「敲羅行動」送交4萬6276份連署書，達成率169.3%，是目前全國二階連署達成率最高的一區，罷團喊顯示該區選民不滿羅廷瑋；對此，羅廷瑋回應，當罷免成為報復的出口、側翼的武器，就不再是民主賦予人民的監督工具，而是變成扼殺理性與改革的手段。

    中六罷團「敲羅行動」指出，該區二階門檻2萬7337份，今送出4萬6276份連署書，達成率169.3%，是目前全國二階連署達成率最高的一區；罷團領銜人「呱呱」表示，顯示中六選區民眾對羅廷瑋非常失望，今日送件後，罷免不能停，籲中西東南區的選民第三階段投票一定要站出來投下同意罷免票。

    羅廷瑋則在罷團宣佈送件數後在臉書發聲，強調當罷免成為報復的出口、側翼的武器，它就不再是民主賦予人民的監督工具，而是變成扼殺理性與改革的手段。

    羅廷瑋強調，他從基層開始，沒有任何背景，他勇於挑戰陳年政治體制的沉痾，挑戰側翼不分是非的抹黑攻擊，選擇做難的事，不走容易的路，因他勇於揭弊監督，不畏懼權勢，所以被側翼視為眼中釘，當罷免被設計成鬥爭的延長線，但他沒有倒下，他誠懇地拜託大家，面對惡罷，一定要堅定地站出來，投下「不同意罷免」。

    二階連署達成率169.3%全國最高，國民黨立委羅廷瑋呼籲支持者一定要投「不同意罷免票」。（擷取自羅廷瑋臉書）

    二階連署達成率169.3%全國最高，國民黨立委羅廷瑋呼籲支持者一定要投「不同意罷免票」。（擷取自羅廷瑋臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播