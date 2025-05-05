二階連署達成率169.3％全國最高！羅廷瑋回應了

中六罷免羅廷瑋罷團今公佈送出4萬6276份連署書，是目前全國二階連署達成率最高。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/05 11:57

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台中4罷團送件雙破紀錄！罷羅廷瑋達成率169.3％ 罷黃健豪連署逾5.4萬

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市立委第4、5、6選區罷團今到台中市選委會送交二階連署書，其中，罷免國民黨立委羅廷瑋的罷團「敲羅行動」送交4萬6276份連署書，達成率169.3%，是目前全國二階連署達成率最高的一區，罷團喊顯示該區選民不滿羅廷瑋；對此，羅廷瑋回應，當罷免成為報復的出口、側翼的武器，就不再是民主賦予人民的監督工具，而是變成扼殺理性與改革的手段。

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中六罷團「敲羅行動」指出，該區二階門檻2萬7337份，今送出4萬6276份連署書，達成率169.3%，是目前全國二階連署達成率最高的一區；罷團領銜人「呱呱」表示，顯示中六選區民眾對羅廷瑋非常失望，今日送件後，罷免不能停，籲中西東南區的選民第三階段投票一定要站出來投下同意罷免票。

羅廷瑋則在罷團宣佈送件數後在臉書發聲，強調當罷免成為報復的出口、側翼的武器，它就不再是民主賦予人民的監督工具，而是變成扼殺理性與改革的手段。

羅廷瑋強調，他從基層開始，沒有任何背景，他勇於挑戰陳年政治體制的沉痾，挑戰側翼不分是非的抹黑攻擊，選擇做難的事，不走容易的路，因他勇於揭弊監督，不畏懼權勢，所以被側翼視為眼中釘，當罷免被設計成鬥爭的延長線，但他沒有倒下，他誠懇地拜託大家，面對惡罷，一定要堅定地站出來，投下「不同意罷免」。

二階連署達成率169.3%全國最高，國民黨立委羅廷瑋呼籲支持者一定要投「不同意罷免票」。（擷取自羅廷瑋臉書）

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