喊話反清「復民」！朱立倫：賴政府關稅未戰先降、匯率未戰先敗

國民黨主席朱立倫。（資料照，記者方賓照攝）

2025/05/05 11:48

〔記者林欣漢／台北報導〕新台幣大舉升值，國民黨主席朱立倫今（5）日批評，賴政府就職一年，對內鬥爭，對外無能，關稅戰未戰先降，匯率戰未戰先敗。每天拚政治，最後逼得全民只能自救，呼籲「反清復『民』」，「反清德，護民主、救台灣」。

朱立倫指出，1985年日本在壓力下日圓大幅度升值，結果泡沫破裂、經濟崩潰、失落十年，今天的台灣，面對美國關稅戰，還沒正式坐上談判桌，在三月時就已經先把台積電對美一千億投資大禮包送去，這不是戰略佈局而是未戰先送、未戰先降。

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朱立倫表示，國民黨一直不斷預警的匯率戰更是未戰先敗，這幾天新台幣兌美元從33.2一路升值到30以下，台幣升值近10%，重傷台灣出口廠商，特別是許多傳統產業本來利潤率就不高，匯率升值5%就可能吃掉全年利潤，更何況幾天的陡升，中小企業準備不及，壽險業更是重創。

朱立倫說，當全台代工業、科技業、製造業正面臨巨大壓力的時刻，政府卻急於營造「談判首日順利」、「未來可控」的樂觀氛圍，政府只顧大內宣、只關心面子工程，卻不知企業已哀洪遍野。

朱立倫認為，台美的關稅談判必須達到10%以下。這並非外交面子問題，而是關乎出口產業民的生死線。政府必須捍衛全民生計與就業底線。這一戰，已經連敗兩局了，關稅底線絕不容退。

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