領銜人嗆退貨需要辯論？ 牛煦庭：迴避論述的責任

國民黨立委牛煦庭。（記者陳逸寬攝）

2025/05/05 11:49

〔記者林欣漢／台北報導〕桃園市六區全刪罷免團體發起二階段公民連署，公民團體今日至選委會送件，其中，連署罷免國民黨第一選區立委牛煦庭件數突破4萬8千份，牛煦庭昨發出戰帖，邀請罷免領銜人陳曉煒公開辯論，但陳今反嗆，退貨需要辯論嗎？對此，牛煦庭表示，對陳的回應不太意外，「在辯論場上直接把我擊倒，這樣大罷免不就大成功了嗎？希望陳領銜人好好再思考。」

牛煦庭表示，對陳領銜人迴避論述的責任深感遺憾，陳說有5萬人想退貨，但自己是11萬6千位民眾選出的立委，既然要挑戰、推翻桃園第一選區選民做出的決定，難道不應該透過一個更清楚的論述、說明及理由，讓選民清楚了解的回應，自己是非常認真的面對這場罷免選舉，才用如此高標準的方式處理。

請繼續往下閱讀...

牛煦庭指出，既然這群人自稱罷免是公民運動，當然應該以公民運動的標準來看待，如果要深化公民的素養及民主的水準，就是用公開辯論、更清楚的資訊呈現，讓選民做出理性的判斷，這才是符合桃園第一選區選民水準的行為，「沒有說你是因為退貨、就不想辯論這件事，你在迴避論述的責任，這對於發動公民運動來講，是非常沒有水準的一件事」。

牛煦庭認為，陳領銜人的回應，再次證明所謂的罷免就是政治側翼的惡意攻擊，如果是一場公民運動，那每一件指控都應該基於事實，並且勇於接受檢驗及挑戰，那自己也會虛心接受並好好說明解釋，但陳領銜人拒絕在公開辯論的場合回應，那顯然就只是想透過持續潑髒水及抹黑的方式，迴避論述的責任，這不是民主的典範反而是負面的教材。

牛煦庭酸說，陳領銜人在週刊專訪上承認，他母親當過議員，某些層面是「家學淵源」，他在長老教會擔任傳道者，常常在佈道，加上這段時間這麼多媒體素材、他的團隊提供很多自己的黑資料，照理講不管是他的口才、思慮、論述等，應該都非常完整，「他怎麼會害怕這件事情呢？今天他如果是名不見經傳、沒有背景，人民會說是立委在欺負人家，但他有家庭背景、長期傳道，又有這麼多的資料及這麼強的團隊在支撐，還有幾萬的連署做他的靠山，那為什麼不辯論呢？為什麼不勇敢的接受挑戰，共同建立桃園第一選區的良好示範，希望陳領銜人可以提供更完整的說明」。

牛煦庭提到，陳領銜人今天又寫一篇臉書持續抹黑自己，自己當然接受他的質疑，包含國會的暴力衝突、政黨政治的附隨組織等，這些都可以成為公開辯論的題目，既然又要持續對自己提出指控，「不就表示你對我意見很多，有很多話想說，那為什麼不增加辯論的場次，題目、場次、時間，只要符合公開透明的精神，我都可以接受」。

媒體詢問，連署份數達4萬8700多份，比原先預期來得高，是否會有壓力？對此，牛煦庭表示，等最後查對的結果出來，再做政治的研判會比較踏實，我們料敵從寬，如果真的有這麼多鄉親對我們的所作所為有意見，沒有什麼是比領銜人代表這群民意的力量，在公開的場合說清楚講明白。

牛煦庭說：「你今天的份數越多，應該越有底氣來進行公開的辯論，如果透過辯論，指控確實有道理，在辯論場上直接把我擊倒，這樣大罷免不就大成功了嗎？但你為什麼不做呢，是心虛還是從頭到尾都是在膨風？希望陳領銜人好好再思考公開辯論，我靜候陳領銜人的答覆」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法