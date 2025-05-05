罷羅廷瑋達成率全國最高 江肇國喊三階再拚一次

江肇國在臉書貼文提到，在兩個月時間內他送交8666份中六選區的二階連署書。（圖擷取自江肇國臉書粉絲專頁）

2025/05/05 11:54

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免運動持續，今日（5日）罷免台中市國民黨籍立委有4個罷團送出二階連署書，其中第六選區「敲羅行動」罷免羅廷瑋達成率169.3％，刷新全國罷免達成率紀錄，比國民黨團立院總召傅崐萁的169％還高。台中市民進黨籍議員江肇國昨日（4日）在臉書發文透露，他在兩個月時間內送交8666份中六選區的二階連署書，今日他也發文祝賀「敲羅行動」好成績。

江肇國昨晚發文指出：「小蜜蜂飛了兩個月，我總共送交了8666份中六選區的二階連署書，其他選區的連署書也都順利寄送轉交！」江肇國表示，從去年國會擴權開始，罷團志工們就頂著風雨、曝曬在街頭辛苦奮戰，在二階連署的這60天，他很榮幸能加入這場守護民主的行動。

請繼續往下閱讀...

江肇國也向選民喊話：「邁向第三階段，挑戰還沒結束。這些中國協力者不會輕易投降，裝乖的、耍狠的、找乾媽求救的、假扮親子活動的、四處長跪磕頭的......他們一定會無所不用其極，死守自己的位置。請大家再拚一次，為了台灣，一起投下同意罷免這張票！」

今日在台中市4個罷團送出二階連署書後，江肇國也發文祝賀，表示罷團本來達成率目標想衝「165反詐騙專線」，沒想到最後「直逼170」，「領銜人和所有的志工們辛苦了，另外，也給所有中西東南鄉親一個大大的讚」。江肇國也提醒：「接下來繼續拼中二中三，中六也會持續收件到選務機關宣布二階通過唷！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法