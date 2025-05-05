「板橋大刪元」二階今天送件32236份 侯友宜：葉元之加油

推動罷免新北市板橋東區、國民黨立委葉元之的「板橋大刪元」罷團領銜人史書華今天（5日）上午9點將3萬2236份連署書送進新北市選委會。新北市長侯友宜說，他會跟所有認真努力的立法委員站在一起，希望在努力底下讓新北市會更好，葉元之加油！ （記者俞肇福攝）

2025/05/05 11:21

〔記者俞肇福／新北報導〕推動罷免新北市板橋東區、國民黨立委葉元之的「板橋大刪元」罷團領銜人史書華今天（5日）上午9點將3萬2236份連署書送進新北市選委會，是法定門檻的138%。新北市長侯友宜說，他會跟所有認真努力的立法委員站在一起，希望在努力底下讓新北市會更好，葉元之加油！

今天是釋迦牟尼佛聖誕，侯友宜今天早上前往新北市汐止聖覺寺參拜祈福，侯友宜被問到有關新北市板橋東區國民黨立法委員葉元之被罷團「板橋大刪元」第二階段連署被送進新北市選舉委員會時，做了上述表示。

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侯友宜說，國民黨立法委員不管是在立法院或是在地方都非常盡心盡力，尤其為民生經濟以及為地方建設，尤其財政收支劃分法對地方來說是市民殷殷期盼的，每一個人盡心盡力，努力為這塊土地打拚，他會跟所有認真努力的立法委員站在一起，希望在努力底下讓新北市會更好，葉元之加油！

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