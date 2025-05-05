為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「板橋大刪元」二階今天送件32236份 侯友宜：葉元之加油

    推動罷免新北市板橋東區、國民黨立委葉元之的「板橋大刪元」罷團領銜人史書華今天（5日）上午9點將3萬2236份連署書送進新北市選委會。新北市長侯友宜說，他會跟所有認真努力的立法委員站在一起，希望在努力底下讓新北市會更好，葉元之加油！ （記者俞肇福攝）

    推動罷免新北市板橋東區、國民黨立委葉元之的「板橋大刪元」罷團領銜人史書華今天（5日）上午9點將3萬2236份連署書送進新北市選委會。新北市長侯友宜說，他會跟所有認真努力的立法委員站在一起，希望在努力底下讓新北市會更好，葉元之加油！ （記者俞肇福攝）

    2025/05/05 11:21

    〔記者俞肇福／新北報導〕推動罷免新北市板橋東區、國民黨立委葉元之的「板橋大刪元」罷團領銜人史書華今天（5日）上午9點將3萬2236份連署書送進新北市選委會，是法定門檻的138%。新北市長侯友宜說，他會跟所有認真努力的立法委員站在一起，希望在努力底下讓新北市會更好，葉元之加油！

    今天是釋迦牟尼佛聖誕，侯友宜今天早上前往新北市汐止聖覺寺參拜祈福，侯友宜被問到有關新北市板橋東區國民黨立法委員葉元之被罷團「板橋大刪元」第二階段連署被送進新北市選舉委員會時，做了上述表示。

    侯友宜說，國民黨立法委員不管是在立法院或是在地方都非常盡心盡力，尤其為民生經濟以及為地方建設，尤其財政收支劃分法對地方來說是市民殷殷期盼的，每一個人盡心盡力，努力為這塊土地打拚，他會跟所有認真努力的立法委員站在一起，希望在努力底下讓新北市會更好，葉元之加油！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播