台中4罷團送件雙破紀錄！罷羅廷瑋達成率169.3％ 罷黃健豪連署逾5.4萬

台中4、5、6罷團今送二階連署書到台中選委會，喊罷免大成功。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/05 11:04

相關新聞請見：

彰化「缺衣不可」挑戰不可能的任務 大罷免連署最後衝刺

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中罷免國民黨立委今（5）日有4個罷團送出二階連署書，其中，第六選區「敲羅行動」罷免羅廷瑋達成率169.3％，刷新大罷免全國紀錄；第五選區「斷健行動」罷免黃健豪連署書逾5.4萬份，創下目前送件數全國最多，其餘包括第四選區「展翅廢翔」罷免廖偉翔、第八選區「一罷擊臣」罷免江啟臣也在今天送件；台中市選委會預計40天內完成查對，結果送中選會公布。

請繼續往下閱讀...

台中市罷免藍委6個選區二階連署今天上午有4個團體送件，中八罷免江啟臣搶頭香，罷團「一罷擊臣」領銜人廖芝晏指出，二階門檻2萬1060份，中八克服萬難終達到2萬2776份連署書，感謝在地民眾支持。

第四、五、六選區罷團隨後連袂送件，中六「敲羅行動」先宣布二階門檻2萬7337份，今送出4萬6276份連署書，達成率169.3％，超越花蓮罷免立委傅崐萁達成率169.06％，改寫目前全國二階連署達成率最高紀錄；中六罷團領銜人「呱呱」指出，這顯示中六選民對羅廷瑋非常失望，今日送件後，罷免不能停，籲中西東南區的選民屆時第三階段投票一定要站出來投下同意罷免票。

中五罷團「斷健行動」領銜人廖金漳指出，中五是台中市長盧秀燕本命區，推動罷免極不易，一開始一天只收3、4份，讓志工惶恐不已，到後來成功號召選民站出來，尤其4月26日國民黨發起大遊行造成反效果，激出一波連罷能量，今天送出5萬4451份，是目前全國二階連署送件數最高，對照該選區二階門檻3萬6323份，達成率高達149.9%。

中四罷團「展翅廢翔」領銜人吳欣儒指出，中四的二階門檻須3萬2921份，今日送出4萬6250份，其實已經收到多達5萬1979份，達成率有158％，但來不及造冊，他們對民眾的支持只有滿滿感謝，第三階段需要有更多的「你我他」投下同意罷免票，大家一起守護台灣、捍衛台灣。

中四罷團志工杜承哲也說，中四罷團經歷快一年的努力達成二階目標，後續希望中二「解顏行動」罷免顏寬恒、中三「拒瓔行動」罷免楊瓊瓔也能達標，目前兩區各差500份，今日是最後收件日，籲選民支持，達成台中6罷團均能罷免大成功。

台中罷團今日也指出，截至目前台中6罷團的二階收件數已破20萬，全是來自民眾的心意，罷團齊呼籲今日送件不是結束，是下一章的開始，除籲民眾全力相挺中二、中三區，讓台中6區全進入罷免三階外，更要一起為三階努力，讓台中罷免大成功，一起捍衛台灣的未來。

中六罷免藍委羅廷瑋送出逾4.6萬份連署書，達成率全國最高。（記者蘇孟娟攝）

中八罷江啟臣今早搶頭香率先送件。（記者蘇孟娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法