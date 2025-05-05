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    國民黨籍召委排「共諜滲透」專報 總統府、國安會未出席

    立法院司法及法制委員會國民黨籍召委吳宗憲。（資料照）

    立法院司法及法制委員會國民黨籍召委吳宗憲。（資料照）

    2025/05/05 10:09

    〔記者謝君臨／台北報導〕鑑於近期共諜案頻傳，立法院司法及法制委員會今邀請相關單位就「共諜滲透」相關議題進行專題報告，但總統府、國安會以「憲政慣例」為由拒絕列席。對此，國民黨籍召委吳宗憲批評，總統府秘書長、國安會秘書長拒絕來而非請假，請人民看清楚，「你每天喊抗中保台是騙選票而已」，高官們話術騙國人。

    立院司法委員會今邀請總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國安局、外交部、陸委會等單位列席就「近期連環爆發總統府、國家安全會議、外交部遭共諜滲透及忠誠安全查核不足，導致國家機敏資訊外洩，提出檢討報告及相關防制措施之預算執行情形」進行專題報告，並備質詢。

    吳宗憲於會前受訪表示，國安會組織法第8條講得非常清楚，國安會必須向立院負責，且不限於法律案、預算案，因此他無法接受總統府、國安會不來的理由。

    吳宗憲說，其次，民進黨政府一直在喊「抗中保台」，那為什麼發生這麼嚴重的事情，國安會、總統府、外交部、民進黨團都有這種組織犯罪共諜存在，卻不當一回事，「請人民看清楚，你每天喊抗中保台是騙選票而已啦。」

    吳宗憲指出，委員會重視國安，請相關單位說明，看如何修法把洞補起來，要求趕快把潛藏在國內的匪諜抓出來，今天反而是總統府這些高官們完全不配合。

    吳宗憲表示，上次不是說國內還有5千個共諜，這麼嚴重情況下，整天講得好像中國大陸要怎麼樣對付台灣了，但今天發生在眼前的事情，請相關部會來了解該怎麼面對處理，他們又都不見了，所以高官們就是話術在騙國人。

    吳宗憲說，（總統府、國安會）國會聯絡人有來找他，並拿出公文給他看，意思是拒絕過來，並不是詢問他可否准假。

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