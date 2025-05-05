新竹市雙罷》民政處長施淑婷一氧化碳發文慘被洗板、轟敗票機

空氣中充滿14%一氧化碳？新竹市府民政處長施淑婷發文被洗板挨批是民眾黨最大的敗票機。（照片取自施淑婷粉專）

2025/05/05 09:50

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）二階連署昨天送件後，市選委會審查公告高虹安有51318份罷免連署書，鄭正鈐有53197份連署書，除國民黨與民眾黨聯合發聲明，擔任市府民政處長的民眾黨員施淑婷昨晚發文提到「即便空氣中充滿14%的一氧化碳」等內容，也引來網友留言洗板，除大酸施淑婷的中文程度，也認為她國小應該自然沒學好，更大酸施淑婷就是民眾黨的敗票機，可激發市民參與三階投票意願。

施淑婷的發文：「即便空氣中充滿14%的一氧化碳，我們也不會輕易的吸它，哪怕是1%的存在都是對人類與國家致命的。」，「中華民國吸了你們不死也腦死，讓台灣通通風」此文一出，也吸引網友朝聖及留言洗板，施淑婷也不甘示弱逐一回應，稱她的粉專吸引很多青鳥來留言，更有網友用Chat GPT解讀，各種留言內容，有如災難片現場。

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有網友留言稱施淑婷指的是「罷高虹安的5萬多份連署，佔全部選舉人（35萬）的14%的意思？即，指我們這些人罷免的人是一氧化碳？一個民政處長這麼行政不中立就是了？」還有的稱空氣中並無一氧化碳的存在，可能施淑婷的國小或國中自然課沒學好，胡言亂語及亂扯一通。

多數網友也留言，「這位小姐是在拿一氧化碳（14%）比喻罷免高虹安連署人（14%），先不說這梗一般人能不能理解，新竹市政治人物拿有害氣體去比喻新竹市選民，民眾黨水準真的很棒棒。」而施淑婷也不甘示弱，也回應各種留言，並稱「我這邊的鳥飼料特別好吃嗎？怎麼這麼多青鳥跑來亂飛？好吵」。

網友也細數施淑婷的各種爭議言論與事件，包括選議員落選卻財產申報不實，不知配偶財產要申報，讓先生自由進出辦公室，更偷錄音公審公務員，更在議會開直播嗆正在質詢的議員，因藐視議會，被議長要求在議事堂道歉。各種爭議事件比被要被罷免及涉貪停職的市長高虹安有過之而無不及，網友大酸施淑婷根本是民眾黨的敗票機。

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