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    國民黨「鄉民早安」今起直播 邀黨公職民代吃早餐聊時事

    國民黨開播「鄉民早安」直播節目，邀請黨籍民代、黨公職等一起吃早餐、聊時事。（翻攝直播）

    國民黨開播「鄉民早安」直播節目，邀請黨籍民代、黨公職等一起吃早餐、聊時事。（翻攝直播）

    2025/05/05 09:05

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨今（5）日起開播「鄉民早安」新直播節目，邀請黨籍民代、黨公職等一起吃早餐、聊時事。國民黨表示，直播地點就在國民黨組發會辦公室內，以公開透明「敞開大門」的直播方式，展現國民黨光明磊落，毫無需要隱晦的信心。

    國民黨表示，台灣近期面對國際局勢變化或是內部大惡罷，尤其賴清德執政後，透過行政干預、司法壓迫、側翼造謠等手段不斷迫害在野黨，政局的紛擾、經濟惡化的趨勢已讓民眾感到不安與憤怒，正如黨主席朱立倫所言，這一年來賴清德「對內鬥爭、對外無能、除了家暴，一是無成」；也因此，讓台灣民眾能深入且即時了解當前時局變化，是應對變局的重要課題。

    國民黨指出，開播第一集由前檢察官、立委吳宗憲坐鎮、台北市議員柳采葳與發言人楊智伃共同主持，邊吃早餐、邊聊時事，評析最新時事與變局，以輕鬆詼諧的方式，於一天之始暢談最新的輿情趨向，並全面性剖析時事議題，讓大家洞悉時局脈絡與變化。

    國民黨並強調，民進黨透過司法檢調系統，大搜索、大羈押、全面清查國民黨組織發展體系，面對執政黨的壓迫與霸凌，面對大惡罷的挑戰，國民黨組發會早已將部隊轉型成「前進指揮所」，以因應大罷免的二階連署；藉由在組發會辦公場域的直播，展現開大門、走大路，問心無愧、光明磊落的信心。

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