傅崐萁一再瞎扯 黃帝穎：親信「園丁」潛逃後自曝心虛

立法院國民黨團總召傅崐萁的親信李慶隆被約談後竟潛逃；律師黃帝穎指出，傅崐萁接連對外聲明撇清，還牽拖賴清德總統，除了凸顯犯後心虛，更證明大罷免的必要性。（資料照）

2025/05/05 09:04

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁的「管家兼園丁」李慶隆因為競選小物案被搜索，隨後就失聯，目前已被通緝。律師黃帝穎指出，傅崐萁的親信潛逃，除了凸顯傅崐萁犯後心虛，更證明大罷免的必要性。

黃帝穎指出，傅崐萁刻意淡化被檢調搜索約談的李慶隆，稱只是「帶走我家種花種草員工」，卻開記者會牽拖賴清德總統，欲蓋彌彰；李慶隆潛逃後，傅崐萁再發聲明牽拖賴清德，更突顯擁有三大犯罪前科的傅崐萁心虛。

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黃帝穎提出過往判決書表示，李慶隆雖然被傅崐萁刻意淡化，在近25年內有12度名列傅崐萁各級法院的犯罪判決書中，與傅崐萁金權關係複雜。如判決書記載「古達鵬、李慶隆於佳億證券台中中分公司、京華證券台中分公司、元富證券台中分公司、統一證券台中分公司、建弘證券台中分公司及匯豐證券台中分公司之長億公司關係企業鼎友投資公司、鼎登投資公司、鼎元投資公司、長如投資公司等法人帳戶」

黃帝穎提到，傅崐萁二案經濟犯罪及一案偽造文書均判刑定讞，大多有罪判決均在國民黨執政期間，傅面對官司一再瞎扯賴清德，社會沒人會信；而李慶隆潛逃，為傅崐萁罪嫌設下斷點，黃質疑：「若修容組等競選小物真如傅崐萁說的合法乾淨，那李慶隆何需潛逃？」

黃帝穎認為，傅崐萁與李慶隆針對修容組的中國貨款金流及近40藍委是否確實選前匯款等辯詞，顯然禁不起司法與公民檢驗，李慶隆潛逃製造斷點，除凸顯傅崐萁犯後心虛，更證明大罷免的必要性，如此才能回歸沒有罪犯的正常國會。

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