獨家》保障醫事人員月薪修法5/8會議喊卡 邱泰源：改革目標未變

衛福部長邱泰源強調，改善醫事人員工作環境的目標及方向並没有任何改變，只是因有不同意見須先溝通提高可行性。右為健保署長石崇良。（資料照，記者廖振輝攝）

2025/05/05 07:41

〔記者林惠琴／台北報導〕健保署研擬修訂特管辦法，新增醫事機構專職醫事人員健保月投保金額未達一定標準將不予特約，掀起各方議論，醫事人員普遍支持，醫界則出現不少反彈；本報記者掌握，原定5月8日邀各職類醫事人員代表開會討論確定暫緩，衛福部長邱泰源強調，改善醫事人員工作環境的目標及方向並没有任何改變，只是因有不同意見須先溝通提高可行性。

健保署研擬修訂「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」內容包含醫院、診所專職醫事人員的健保月投保金額，分別低於當年度每月最低工資的2倍、1.5倍，以及未每年公開各類醫事人員最低及平均健保月投保金額，將列入不予特約，也就是民眾到相關院所就醫，將不適用於健保給付。

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健保署曾於4月10日邀請各層級醫療院所等代表進行修訂辦法討論，引發恐造成倒閉潮的憂心，33個醫界團體聯合發表聲明，指出違反法律保留與授權明確性原則、侵犯隱私權與營業秘密、現行健保體制不宜以行政手段處理勞動政策問題等10大反對原因，呼籲不宜修改原本的條文。

不過，10個醫療工會團體也發出聯合聲明，強調保障基本薪資是維護醫療品質的基石、薪資透明化是促進市場公平的良方，以及勞動政策與健保條件多軌整合、互不取代等6大理由全力支持推動修法，保障醫事人員薪資，促進投保資訊透明化。

當時健保署說明預計5月8日再次開會，屆時將邀各職類醫事人員代表等加入討論。隨著時間接近，網路上出現醫事人員廣傳訊息號召力挺修法，內容包含「這次最後一次機會」、「12年以來最大變革，醫事人員薪資終於有望翻身」、「修法後保障醫院月薪至少57180元、診所至少42885元，前提是法案沒有因為醫院診所資方或高層施壓衛福部而暫停修法」、「5月8日再次召開協商會議，接下來就是60天公告期」。

不過，據本報記者掌握，5月8日的會議已經確定取消，邱泰源也證實此事，他強調肯定健保署能夠針對提升醫療韌性、改善醫療院所執業及醫事人員工作環境的目標及方向持續努力，更提出特管相關辦法的修正草案，提出後當然先與簽約當事者的醫療院所代表溝通，討論其可行性，但因有不同意見，必須先進一步溝通，提高可行性，再行更廣泛的收集意見。

邱泰源指出，「目標及方向並没有任何改變」，5月8號的會議只是先暫停，改革的腳步絕對不會停，現在只是先請健保署再去溝通，但這件事情不會停下來，還是會繼續往前推進。

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