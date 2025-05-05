巴西聖保羅街頭近千人健走 聲援台灣加入世衛組織

巴西聖保羅僑界支持台灣參與世衛組織健走活動。（聖保羅經文處提供）

2025/05/05 07:13

〔駐巴西記者謝如欣／聖保羅報導〕巴西聖保羅僑界5月4日發起「支持台灣參與世界衛生組織健走活動」，由電音三太子開路，融合台灣民俗與巴西嘉年華特色，在聖保羅主要商業大道保力士達大道（Av. Paulista）展開遊行，吸引近千名僑胞與巴西民眾參與。

第78屆世界衛生大會（WHA）即將於19日起在瑞士日內瓦登場。駐聖保羅辦事處處長朱怡靜表示，健康無國界，台灣人民理應擁有基本健康人權，與全球共同分享防疫及公共衛生資源，呼籲巴西政府與人民一同支持台灣參與WHO、WHA及其附屬機構。

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聖保羅州議會友台陣線主席辦公室主任艾利爾斯（Thelles Elías）指出，台灣擁有完整且現代化的公共衛生體系，在防疫及醫療科技方面具國際水準，有能力貢獻全球衛生安全，從COVID-19疫情期間提供包括巴西等國際社會大量防疫物資，足見其具備實質貢獻能力。此外，台灣長年參與國際醫療援助，曾派遣醫療團隊支援世界多國，展現善盡國際責任的實績，不應受政治因素被排除在全球衛生合作體系之外。

健走活動由戰鼓團、電音三太子與中華民國國旗隊伍揭開序幕，數百名僑胞與巴西民眾齊聲高呼「台灣參與WHO」、「台灣加油」、「巴西加油」等口號，氣氛熱烈，吸引眾多民眾響應及加入行列，現場亦有多位聖保羅醫界及政界代表性人物前往聲援。

包括聖保羅州議會友台陣線主席辦公室主任艾利爾斯、顧問卡貝雷拉（Caio Cabeleira）、巴西針灸醫師協會副主席蔡萬文、巴西醫療照護溫暖之家（Casa do Aconchego）創辦人蔡萬吉、巴西Yes醫院院長葉倫群、聖保羅僑教中心主任尤正才率巴西僑務榮譽職人員、本地僑胞及巴西各界友台社團，皆熱情參與健走活動，包括現場加入連署行列的巴西民眾，近千人共襄盛舉，展現台巴友誼及國際對台灣議題的關注。

巴西聖保羅僑界支持台灣參與世衛組織健走活動。（聖保羅經文處提供）

巴西政界、醫界人士聲援台灣加入世衛組織。（聖保羅經文處提供）

巴西民眾熱烈參與連署支持台灣加入世衛組織。（聖保羅經文處提供）

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