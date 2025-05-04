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    竹市雙罷送件 民進黨：號召三階投票衝回本壘罷免成功

    新竹市雙罷免二階連署，今送件到市選委會。（照片取自施乃如粉專）

    新竹市雙罷免二階連署，今送件到市選委會。（照片取自施乃如粉專）

    2025/05/04 23:51

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）二階連署送件晚間審查完成，市選委會也公佈有效連署人數中高虹安是5萬1318份，鄭正鈐是5萬3197份。國民黨竹市黨部與民眾黨新竹黨部也發表聯合聲明將正面迎戰；對此，民進黨竹市黨部主委施乃如也強調，這10萬4515份連署書是每位願意信任罷免團體、將個人資料交付連署站的新竹市民，且為台灣及為新竹的未來而努力，二階過後就是三階投票，她要號召所有市民繼續衝刺，一起跑回本壘，先馳得點，蓋下同意票數，一起迎接成功。

    施乃如提到，很感謝每位不畏風雨、步行騎車、犧牲假期與家庭時光投入行動的志工夥伴。更感謝參與造冊小組的每位夥伴日以繼夜、戰戰兢兢地承擔責任與壓力。而她能有幸參與其中和大家一起拼完全程，今天雖從白天忙到黑夜，造冊、裝箱作業持續到凌晨，而成排椅子就是短暫歇息的床鋪，直到晚上，與市選委會確認完成送件審查的那一刻，徹夜未眠的疲憊反而被一股激昂取代。那是與夥伴們並肩作戰、共同完成階段任務的喜悅與驕傲。

    施乃如說，二階過後，就是投票階段。號召市民繼續衝刺，一起跑回本壘，為新竹市、為台灣的未來，先馳得點。接下來，如果接到選委會的詢問或查詢單，據實回答即可，因為新竹雙罷的連署書不是抄名冊來的。

    而今天也到場支持的竹市前文化局長錢康明也提到，看到新竹雙罷亮眼的二階連署份數，讓人很感動，他說接下來，涉貪停職又愛說謊的假面市長高虹安將動用公費網軍，而高虹安的「錢」、「權」、「勢」好朋友及市府好朋友，將以各種匪夷所思的招數，維護愛說謊的高虹安，為即將失去的好處和利益做垂死掙扎，他也鼓勵新竹雙罷的新竹人站出來，三階投票要投下同意罷免，重現新竹人的尊嚴和光榮。

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