罷免謝衣鳯卡關！民進黨大團結 3綠委首度合體宣講

罷團辦宣講，民進黨展現團結氣勢，多名黨公職到場聲援。（記者顏宏駿攝）

2025/05/04 22:17

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化立委第三選區罷免謝衣鳯團體，今天在埔鹽順澤宮舉辦宣講活動，現場吸引近千位民眾到場聽講；民進黨展現大團結氣勢，3名立委陳秀寳、黃秀芳、陳素月和彰化市長林世賢都到場聲援。罷團領銜人陳世雄感謝民進黨在最後關頭全力相挺，他說，罷團從未放棄，這次是考驗台灣人民的時刻，藍、白立委在傅崐萁帶頭下，無法無天，只有把他們掃出立法院，台灣才能免去災難。

彰化第三選區二階門檻是2萬7000份，罷團目標是3萬5000份，惟受困於志工缺乏和難以突破謝氏家族的人際網絡攻勢，連署份數一再卡關，在4月27日達到1萬7000份後，罷團就不再公佈連署達成份數，全力衝刺組織票。

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縣內民進黨公職和偏綠社團全力大動員，今天順澤宮這場公民宣講活動，彷彿成為「民進黨的期中考發佈會」。出身二林區的縣議員洪騰明交出1千400多份，溪湖區縣議員劉珊伶也有700多份的成績，兩人都受到在場民眾的歡呼。

民進黨縣黨部主委楊富鈞說，組織戰讓黨內公職各顯神通，這場公民運動，民進黨義無反顧支援到底，全力支援到最後一刻。

大罷免行動以來，縣內民進黨立委陳秀寳、黃秀芳、陳素月首度合體宣講，她們控訴這個會期以來，藍、白立委毀憲亂政、亂刪預算，讓國家陷入停擺的困境。

謝衣鳯、吳音寧、陳世雄都是溪州人

曾經是謝衣鳯對手的中部辦公室副執行長吳音寧說，這次彰化大罷免非常微妙，「溪州」是關鍵字。她說，溪州昔號稱是綠營票倉，她來自彰化溪州，罷免領銜人陳世雄也是溪州人，代表謝家的謝衣鳯也是溪州人；面對中國的挑戰，台灣人應有大是大非，謝衣鳯這個會期，跟在傅崐萁屁股後面做糊塗事，不敢有自己的聲音，而面對這次大罷免，頭蹲的低低，就連黨內發動「426凱道集結」也都躲在後面，因為「她知道自己做錯事，不敢面對彰化鄉親」。

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