台中6區全罷明送件？ 罷團澄清：中2、中3還差500份

台中第2選區罷免顏寬恒距離門檻還差約500份，志工持續在街頭宣傳、擺攤，希望順利達標。（記者陳建志攝）

2025/05/04 21:57

〔記者陳建志／台中報導〕台中民間團體推動罷免國民黨顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣，今晚卻傳出6區罷免二階全過門檻，明天要到台中市選委會送件的消息，中2「解顏行動」、「中三拒瓔」的罷團緊急澄清，兩區距離門檻都還差500份，明天還要繼續衝連署，預計5月6日才會到台中市選委會送件。

今晚多個粉專和媒體人傳出「台中6區全罷」的消息，不過根據本報向罷團查證，明天只有第4、第5、第6、第8選區會到台中市選委會送件，第2、第3選區因為還差500份，要到5月6日才送件，明天仍會繼續連署。

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前立委陳柏惟也發文，「這世界瘋了，1、還沒達標，2、週一沒有要送，明天本來還可以衝刺，我不知道你們在嗨什麼？」強調第2選區罷免顏寬恒還沒達標。

中2「解顏行動」發言人小彥也澄清，過了法定門檻，還要考量一階合格份數、連署正確率，連署份數永遠都缺一份。目前距離30278份的門檻還差約500份，為衝刺安全門檻，明天要繼續擺攤，並沒有要送件，5月6日送件後也會持續收件，以確保二階有效份數足夠，順利進入3階投票。

「中三拒瓔」罷團今天也發出告急指出，最後罷免2階連署收件日到5月5日，目前還差500份，「你的關鍵連署就是關鍵一擊」，並強調，將於5月6日送件，但送件後還是要繼續連署，目標要達到安全門檻。

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