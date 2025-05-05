直指死亡連署就是抄名冊 陳揮文曝國民黨唯一生路

陳揮文在自己的直播中直言，藍營別再嘴硬不認抄名冊，現在藍營唯一的生路，就是黨主席朱立倫出來認錯認罪！（圖翻攝自陳揮文YT）

2025/05/05 00:28

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕面對大罷免，國民黨動用黨內青年軍對民進黨立委、議員發動報復性罷免，卻出現大量死亡連署、冒名連署，近期檢調積極介入偵辦，卻被藍營斥責是執政黨對在野黨進行政治打壓。針對藍營一連串連署造假爭議，連親藍名嘴陳揮文都看不下去，數度砲轟國民黨，近日他更在自己的直播中直言，藍營別再嘴硬不認抄名冊，現在藍營唯一的生路，就是黨主席朱立倫出來認錯認罪！

檢調偵辦連署造假案，國民黨台南、新北、台北、宜蘭、基隆、台中等地黨部相繼被搜索，相關涉案人員被約談甚至遭羈押，但朱立倫以降全都在指控賴清德政府司法迫害，甚至還發起遊行示威。對此，陳揮文近日在其YT開直播就直言，「朱立倫你要面對這次危機，最好的方法是什麼？就是誠實啊，就是認罪跟認錯！為什麼會有這麼多的死亡連署，只有一種可能，沒有第二種，就是抄名冊啦！」

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陳揮文說：「平均一個綠委，有超過100件的死亡連署，以我的經驗研判，那一定是用抄的啦！我希望朱立倫出來認罪跟認錯，反而是向社會取得諒解，讓中間選民了解你們國民黨到底發生什麼事情，你們國民黨這半個月來一直被搜索被約談……你要告訴老百姓啊。認罪跟認錯是最基本的啊，抄名冊本來就是錯的，本來就是犯法的啊，為什麼要逃避呢？逃避能解決問題嗎？我的建議是，朱立倫你直接到台北地檢署去自首了啦！你硬凹跟瞎掰是能夠解決問題嗎？」

陳揮文表示，照目前情勢來看，國民黨立委被罷掉2、30個都不會意外，因為罷團他們是真的很認真在連署，「藍營總說民進黨都有側翼跟罷團在幫他們，那國民黨的側翼跟罷團在哪裡？民進黨跟他的側翼還有罷團是非常認真的在拚罷免，被罵啦被打啊，颳風下雨啊，然後大街小巷去跑，我的意思是說，那國民黨相對的，你們有很認真在連署嗎？」

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