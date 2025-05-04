為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    桃園小草提問大罷免 黃國昌：民眾黨不會坐視不管

    民眾黨「人民要當家」桃園場今於文昌公園舉行，主席黃國昌派發裝著民進黨年度預算數字的「薪資袋」。（記者鄭淑婷攝）

    民眾黨「人民要當家」桃園場今於文昌公園舉行，主席黃國昌派發裝著民進黨年度預算數字的「薪資袋」。（記者鄭淑婷攝）

    2025/05/04 20:59

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台灣民眾黨「人民要當家」桃園場今（4）日於桃園區文昌公園舉行，由主席黃國昌領軍開講，並派發裝著民進黨年度預算數字的「薪資袋」，針對支持者提問民進黨發動大罷免、前主席柯文哲仍收押看守所等問題，黃國昌強調，民眾黨不會坐視不管，屆時將號召所有支持者站出來，對民進黨投下反對票。他更舉前桃園市長鄭文燦涉貪卻在外頭趴趴走為例，批民進黨政府是名符其實的雙標黨。

    民眾黨「人民要當家」桃園場湧入約500名支持者，黃國昌炮火猛烈批賴政府執政將滿1週年看不到任何成績，只有社會更加撕裂、對立、充滿仇恨，民眾黨更經歷非常多來自民進黨的政治攻擊，但民眾黨一定會堅持下去，為台灣人民奮戰到底。

    現場開放支持者提問，來自桃園在地青年問到，民進黨發動大罷免挑動對立、影響國家發展，該如何反制大罷免操作，並杜絕罷免權被濫用？黃國昌回應，民進黨發動的大罷免其實是在搞鬥爭、奪權，若一位立委該上班沒上班，幫特定財團護航、幫自家人做作奸犯科的事，對於這種不適任的立委，人民當然有權利罷免，但民進黨的大罷免是無差別的，鎖定的是所有在野黨的區域立委，要說今天立院誰上班愛來不來，他直接點名民進黨總召柯建銘，而去年立院表決財劃法草案，民眾黨8席全投自家版本，而國民黨版本是47比46票，民進黨有51席立委，只有46人出席投票，還有5個人沒有投票，其中許智傑、邱志偉竟是跑去跟新系大老吳乃仁吃飯，他批民進黨只是用罷免撕裂台灣，民眾黨決對不會坐視不管，呼籲屆時所有人都出來投票，對民進黨、賴清德說「NO」，到時也會號召所有支持者站出來，對民進黨投下反對票。

    另有來自北市的柯P鐵粉提問柯文哲遭受的司法不公對待，黃國昌表示，在桃園談論這個問題他感受很深，柯文哲依法行政卻被說圖利，反觀鐵證如山的鄭文燦，至今還在外頭趴趴走，民進黨政府的雙標不須他再解釋。

    民眾黨主席黃國昌說，屆時將號召所有支持者站出來，對民進黨投下反對票。（記者鄭淑婷攝）

    民眾黨主席黃國昌說，屆時將號召所有支持者站出來，對民進黨投下反對票。（記者鄭淑婷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播