新店罷團遇暴力攻擊！志工被老婦搶麥 路人制止反遭偷襲毆打

昨（3）日下午罷免羅明才民團「新店拔羅波」在街講，志工先是被陌生老婦人搶麥克風，路人見狀上前制止，老婦人丈夫竟衝出來毆打路人後腦勺，雙方衝突影片目前在網上被瘋傳。（圖擷取自@klairelee Threads）

2025/05/04 22:41

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免35位泛藍立委進入二階連署最後倒數，然而仍不斷傳出有罷免團體或志工，遭不理性的民眾惡意攻擊。罷免羅明才民團「拔羅波｜罷免羅明才」3日下午在新店街講，志工突然遭陌生老婦人搶麥克風，路人見狀上前制止，老婦人丈夫竟衝出來毆打路人後腦勺，雙方衝突影片目前在網上被瘋傳。

政治工作者周軒在臉書PO文指出，「女力護國計畫Lady Defence Power 」3日前往新店七張支援罷免羅明才民團「拔羅波」的街頭宣講，豈料竟遇到暴力事件。從「拔羅波」、「女力護國計畫」拍下的影片顯示，一名頭髮灰白、穿著白衣並提著塑膠袋的老婦人，不滿罷團志工的宣導內容，當場上前去搶奪志工手上的麥克風。

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老婦人的行徑引起一名身穿白衣的男子與其他路人注意，眾人立即上前制止老婦人的動作，未料一名身穿黑衣、戴著眼鏡與白帽、據稱是搶麥老婦人丈夫的老翁，從後方用雙手狠狠攻擊白衣男子與另一名制止民眾的後腦勺，白衣男子為了防衛，於是反射性出手回擊阿伯。對此，罷團志工見狀火速上前隔開2人，避免雙方肢體衝突上升。

衝突影片曝光後，在網上被眾人瘋傳，有立場反罷的網友與團體藉機聲稱，綠營與其支持者為推動罷免，竟越發「納粹化」，直接在光天化日下暴力攻擊「無辜老人」，要求警方逮捕施暴男子，並支持受害老人「告死青鳥、黑熊」。然而，不少網友看到完整的事發過程影片，痛斥相關團體故意抹黑帶風向，並將完整影片放到帶風向文章下方。

「女力護國計畫」決策群成員之一的李小克，則在事後於臉書、Threads發文解釋事發經過，除了提到這是「新店拔羅波」志工們的日常，也強調，「我們不會輕輕放下，你有種搶我們麥克風，剝奪我們的發言權，我們就不會放過妨礙我們行使公民權的老人們，現在大家在警察局做筆錄，要告到他脫褲子！」。

「新店拔羅波」指出，3日下午不只發生搶麥克風事件，同日一名女志工在中興陸橋向路人詢問是否願意連署，未料一名面色凶狠的男子，帶著毫不掩飾的敵意與侵略性走向志工，即便旁邊有警察在場，仍面不改色，理直氣壯地說自己是來「詢問連署」，彷彿這樣的逼迫與恐嚇是天經地義，「在這樣的氛圍下，有誰會相信他是單純詢問？」

「女力護國計畫」今（4）日晚間針對這起事件發表正式聲明，指出他們接獲消息，有媒體試圖以移花接木、惡意剪輯的方式造謠，社群平台上也陸續有假帳號跟異溫層開始帶錯誤風向。對此，「女力護國計畫」再度陳述完整事發經過，強調影片中的團體成員與白衣男子，都是因應「對方先行出手的暴力行為」才進行的正當防衛舉動。

「女力護國計畫」痛斥，惡意造謠與抹黑的群體，企圖煽動情緒且不分是非對錯，除了針對造謠的人士與媒體予以嚴厲的譴責，也將會循法律途徑處理，「請自行承擔後續法律責任，絕不寬貸」，另指出搶麥老婦人與偷襲老翁，2人反違《選罷法》的行為均已進入訴訟流程，「絕不姑息任何欺凌與攻擊罷團志工及行使正當公民權利的行為。」

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