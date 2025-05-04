罷免林思銘達二階門檻！吳崢、林亮君赴竹北夜市最後衝刺

民進黨發言人吳崢（中）說，新竹縣選出的立委徐欣瑩和林思銘，面對中國恫嚇，該支持台灣產業和國防安全，但他們並沒有。（記者黃美珠攝）

2025/05/04 20:51

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣拚大罷免，今晚傳出罷免藍委林思銘成功達到2萬3600份的法定連署門檻，將再衝刺3000份，確保週四（8日）送件時能突破2萬6000份的安全門檻。民進黨發言人吳崢跟該黨北市議員林亮君為了幫新竹縣的大罷免追求大成功，今晚在該黨新竹縣黨部主委鄭朝方等陪同下，一起到竹北夜市入口處宣講造勢拉票。

吳崢說，很多人討論獨裁者，因為獨裁會對民主造成危害；其實政治學者們研究，獨裁者比任何人都「誠實」且言行高度一致，這從俄羅斯普丁、中國習近平身上都可以驗證，所以普丁2021年公開宣稱烏克蘭是俄羅斯的一部分，不是獨立國家，次年就攻打烏克蘭。

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反觀習近平對於台灣，2017年他公開表達中國要實現完全統一，包含處理台灣問題在內，是他實現中華民族偉大復興的必要前提；隨後他更在「告台灣同胞書」中強調，沒有任何人和勢力可以阻擋中國統一台灣的腳步；這幾年更不斷透過環台軍演威脅台灣。

吳崢說，新竹縣很多人在竹科上班，甚至是在「護國神山」之類的半導體產業內服務。而全世界一半以上的晶片都來自竹科，所以竹科所在的新竹縣市，一定也是中國想要重點鎖定、掌握的目標；在這樣的環境下，新竹縣市的立委唯二該做的事情，就是要支持產業與國防安全。

吳崢表示，但新竹縣的2名國民黨立委徐欣瑩、林思銘這2事都沒做到，不但凍結了竹科、中科、南科的業務費30%，這顯示他們並沒有支持產業。另還刪除加凍結國防預算近900萬，嚴重影響到台灣下個世代的精密國防產業發展，所以他呼籲鄉親不論任何黨派都要站出來響應大罷免。

林亮君則說，立委可以在國會監督政策、凍結預算、或修法，這都是民眾用手選票所賦予的。公民團體近期會發起罷免，就是因為國民黨立委們的所作所為讓人看不下去，公民團體才會號召大家一起讓這些立委提早「下課」離開國會，好讓全台能早日回到正常生活，也算是給所有政客一個警惕，不要以為當選以後的一舉一動不會有人監督。

她也呼籲鄉親把握這個最後的黃金周末，讓竹一和竹二選區的罷團連署書都能衝高、衝破安全門檻。

民進黨新竹縣議員歐陽霆則當場宣布，新竹縣竹2罷團「撕除惡銘」行動到昨天為止，已成功達到2萬3600份的法定連署書門檻，現在仍要再衝3000份，朝安全門檻邁進，且計畫週四送件。

縣黨部主委鄭朝方說，由於距離安全門檻尚有差距，所以拜託所有鄉親要繼續幫忙竹2的罷團拉票，唯有努力衝破2萬6000份，才能展望3階投票，另外也請竹1選區的鄉親再一起加油，大家站出來響應！

民進黨北市議員林亮君（中）呼籲大家用罷免讓不適任國民黨立委早點「下課」、離開立法院。左為民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方。（記者黃美珠攝）

林亮君（站立者左到右）、吳崢、鄭朝方在竹北夜市入口處，號召鄉親連署響應大罷免。（記者黃美珠攝）

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