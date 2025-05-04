「我們一起勇敢」 罷免馬文君志工挺身發言感動數千網友

All罷馬一位志工拿起標語，上面寫著「你害怕的，我也會怕，不如...我們一起勇敢」，隨後拿著麥克風，呼籲大家不要害怕「我們一起改變」。（圖翻攝自臉書）

2025/05/04 21:07

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免國民黨立委馬文君的民團「All罷馬」，二階連署書累計收到2萬748份，突破1萬8622份的安全門檻，今天（4日）下午送件。該罷團一位志工今天送件時，拿起麥克風有感而發講的一段話，感動了數千名網友。

大罷免行動如火如荼展開至今，各地罷團都多多少少遭遇過不理性民眾騷擾、辱罵、威脅或恐嚇，不少志工一路走來還得擔憂自己的家庭親友遭受波及，投身罷免的同時還得遮遮掩掩。

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今天All罷馬團隊送出罷免馬文君二階連署書後時，一位志工媽媽拿起麥克風說了這樣一段話：「昨天我的孩子還告訴我，媽媽妳要不要全身包得像木乃伊一樣，這樣子就不會有人認出妳來，我們就不會有危險了。可是我要告訴大家的是，如果我們只是說出我們的真心話，我們都這麼害怕的話，是不是就代表我們還沒有活在真正民主自由的社會呢？所以我要請同意（罷免）的鄉親，你害怕的，我也會怕，不如我們一起勇敢，我們一起改變！」

這位志工的發言感到數千名網友，「讓我鼻酸的一段話，南投人加油」、「令人動容的一句話，不如我們一起做個勇敢的南投人」、「國民黨永遠不會知道，台灣民眾要罷免國民黨的民意代表時，心中會有多恐懼！」、「謝謝勇敢的你們」、「辛苦您們了」、「要噴淚了，給志工媽媽一個大大的讚」、「志工們真的辛苦了，謝謝這群人為台灣的付出」。

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