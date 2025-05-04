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    許歷農離世 郝龍斌：美好的一仗已經打完

    前台北市長郝龍斌（左）表示，許歷農上將（右）是父親郝柏村的患難兄弟、生死之交；父親離世後，許幾乎每月都會與他聯絡敘舊。（翻攝臉書）

    前台北市長郝龍斌（左）表示，許歷農上將（右）是父親郝柏村的患難兄弟、生死之交；父親離世後，許幾乎每月都會與他聯絡敘舊。（翻攝臉書）

    2025/05/04 19:24

    〔記者林欣漢／台北報導〕曾任退輔會主委的陸軍退役二級上將許歷農今日辭世，享嵩壽107歲，前台北市長郝龍斌表示，許歷農上將是他父親郝柏村的患難兄弟、生死之交，自從父親離世後，許幾乎每個月都會與他聯絡敘舊。「許歷農上將美好的一仗已經打完，他將在天家與父親相會」。

    郝龍斌說，許歷農上將是他非常尊敬的長輩，「父親曾經對我說，要說戮力從公、無私無我，他比不上許歷農將軍，這件事讓我印象深刻。我與許伯伯數十年交往，雖然他的年紀漸長，但仍然非常關心國事、天下事，總是有精闢的見解。」

    郝龍斌回憶，他們最後一次餐敘是在去年10月底時，當天許歷農精神好，談興高，席間打了個比方，「公說公有理，婆說婆有理，你過你的年，我過我的年」，指得是雙方各管各的，互不交往。

    郝龍斌表示，過一會兒許歷農又說道，「公說婆有理，婆說公有理，你過我的年，我過你的年」，意思是如果能夠互相理解與包容，大局就能有明顯改變；此一妙喻延伸到國內政治、兩岸關係，甚至當前國際情勢，都非常有哲理。

    郝龍斌說，一生戮力從公，愛國憂民，許歷農上將美好的一仗已經打完，他將在天家與父親相會，而他的幽默、智慧及樹立的典範將永遠留存。「相信許多人和我一樣，永遠感謝他！懷念他！」

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