向安倍晉三銅像獻花 西村康稔：繼承遺志珍惜台日友誼

日眾議員西村康稔今率團向安倍晉三銅像獻花。（記者陳文嬋攝）

2025/05/04 19:02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台日友好，日本前經濟產業大臣、現任眾議員西村康稔今率團參訪高雄市紅毛港保安堂，向前日本首相安倍晉三銅像獻花致意，他表示，台日友誼愈來愈好，將繼承安倍遺志，珍惜台日友誼，一起努力下去。立委許智傑促台日美組成民主聯盟攜手向前。

西村康稔今率簗和生與加藤竜祥眾議員，參訪鳳山區紅毛港保安堂，向前日本首相安倍晉三銅像獻花致意，3人瞻仰安倍銅像，現場默哀近1分鐘，並與台灣加油石碑合照，也安倍紀念公園簽名。

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廟方請吃高雄水果蓮霧、香蕉、西瓜，由於日本沒有蓮霧，3人首次品嘗高雄蓮霧，感到非常驚豔，西村康稔不斷點頭稱讚好吃！

西村康稔表示，他們過去與前首相安倍晉三一起進行政治活動，安倍為台灣加油的心情，雖然安倍已經不在了，他們將繼承安倍遺志，珍惜與台灣之間友誼，一起努力下去，明天訪問團將與總統賴清德會面，他們也會將這樣的心情，傳達給賴總統知道，非常感謝台灣各位朋友們。

西村康稔指出，台日友誼愈來愈強、愈來愈好，尤其是防災、防疫部分，他過去擔任過防疫大臣，他在安倍任內也擔任經濟產業大臣、經濟再生大臣，推動台日半導體合作，促成台日關係愈來愈好，尤其台日人流往來愈來愈密切且頻繁，他想繼承安倍遺志，珍惜與台灣友誼。

立委許智傑陪同到場，當面向西村康稔等3人表達感謝，他說，台灣在疫情期間收到許多日本疫苗，「謝謝日本」；西村康稔則謙虛表示，日本在疫情期間從台灣收到很多口罩，應該要感謝台灣。

許智傑進一步說，台積電也在日本熊本縣設廠，台灣與日本有很多互動，台日美應組成民主、產業聯盟，一起攜手向前，請多支持台灣。

日眾議員西村康稔（中）今率團向安倍晉三銅像獻花致意。（記者陳文嬋攝）

日眾議員西村康稔（中）今率團向安倍晉三銅像默哀近1分鐘。（記者陳文嬋攝）

日眾議員西村康稔（中）今率團向安倍晉三銅像獻花，與立委許智傑（右）及主委張吉雄（左）合影。（記者陳文嬋攝）

3人首次品嘗高雄蓮霧，感到非常驚豔，西村康稔（中）不斷點頭稱讚好吃！（記者陳文嬋攝）

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