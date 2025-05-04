APEC海洋部長會議上發言不用「中華台北」 管碧玲：彰顯國格

管碧玲率團參加APEC海洋部長會議。（海委會提供）

2025/05/04 18:39

〔記者洪臣宏／高雄報導〕2025年亞太經濟合作會議（APEC）海洋部長會議（AOMM）睽違11年重啟，率團與會的海委會主委管碧玲今（4）日在臉書貼文指出，她在會議中3次發言沒有使用「中華台北」，且特別提及我執行「港口國管理」、「海巡遠洋巡護」，以彰顯國格，強調與中國互不隸屬，也獲主辦國高度尊重與接待。

海洋部長會議（AOMM）4月30日到5月1日在韓國釜山舉行，台灣海洋委員會2018年成立後首度參與，主委管碧玲率團出席。

請繼續往下閱讀...

管碧玲發文指出，台灣在APEC與其他國家一樣，身分都是「會員經濟體」，各國代表也常常以經濟體自稱，只是我方必須使用「中華台北」這個不得不的名稱。和奧委會一樣，雖然是「中華台北」，但是任何次序，都是以「T」字排序，奧運會的進場、APEC的座位、發言次序皆如此，以顯示我方與中國互不隸屬。

她說，在這次在部長會議的3次發言，她沒有使用「中華台北」，只使用會員經濟體（As a member economy），並且在打擊IUU的議題中，特別提出我方執行了「港口國管理」以及「海巡遠洋巡護」，以彰顯國格。中國過去曾抗議我方提出「港口國管理」字眼，但這次沒有。

管碧玲強調，我方在奧委會、亞銀、WTO、APEC的會籍安排，容或名稱、領袖出席、國旗、國歌的問題被打壓，但是都維持「與中國互不隸屬」、並享有「平等會員身分」，這次海洋相關部長會議，也因此獲得主辦方韓國的高度尊重與接待。

管碧玲在漁業議題發言指出，打擊非法、未報告及不受規範（IUU）漁撈行為，推動永續漁業發展，可提升海洋治理成效與區域糧食安全等核心價值，我方長期秉持責任漁業的原則，將此視為優先推動的重要政策方向，並訂有「遠洋漁業條例」及相關法規，作為推動各項管理措施的基礎。

她說，台灣設立24小時監控中心、執行港口國管理措施、派駐海外漁務檢查專員，以強化對作業漁船的管理，我方的遠洋漁船全面安裝電子漁撈日誌系統，搭配線上申辦系統，有效提升卸魚聲明機制運作效率及水產品的可追溯性，海巡署執行遠洋巡護任務，落實責任漁業。

她也強調，我方支持「世界貿易組織漁業補貼協定」，未來也將持續與APEC成員分享經驗、深化合作。

管碧玲在海洋部長會議與會員經濟體代表成員同框，獲得高規格對待。（海委會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法