徐巧芯座車遭爆是廠商提供立刻過戶換牌 四叉貓抓包：還是她在用！

國民黨立委徐巧芯先前遭爆開車違規闖單車道。（資料照）

2025/05/04 19:17

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯今年3月底遭爆違規，疑似其座車開進台北市河濱單車道，事後網紅「四叉貓」劉宇在社群公布徐巧芯座車車牌號碼，並公告要去查她的財產申報，沒想到該座車馬上就去辦理過戶，後續四叉貓查到該車是徐巧芯的廠商「提供」，質疑內情不單純。今天（4日）四叉貓再揭露，徐巧芯當初雖宣稱車子不是她的，但該車辦理過戶換了車牌號碼後，到現在還是她在使用。

國民黨台北市黨部3月30日在麥帥一橋下舉辦政策說明會，參加民眾及國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安及議員等多人，都是徒步進入河濱公園會場，惟獨立委徐巧芯座車違規開進活動現場旁的河濱單車道，並停放在橋下空地，引發爭議。

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四叉貓4月1日凌晨在其臉書發文表示，從相關新聞畫面得知徐巧芯違規車輛的車牌號碼為「BXX-3389」付費查詢監理站資料後發現，車輛型號為LEXUS ES200，售價約170萬元，出廠時間為2022年11月，上次過戶地點為中壢監理站，時間是2024年2月5日，判斷可能是二手車，而徐巧芯最後一次財產申報是2024年2月29日，他當時就預告當天睡醒就要去查該車有沒有確實申報。

沒想到他再次查詢監理站資料，發現在他發文預告之後，該車在當天上班時間馬上到台北市監理所辦理過戶，質疑「我是不是不小心發現了什麼？怎麼巧芯這麼急著辦過戶？」當時也有網友跑去徐巧芯的臉書詢問「座車急著辦過戶？Why？Why？Why？」，徐巧芯回應稱「不是我的車，我怎麼知道？可能人家覺得被騷擾很煩吧。」後續四叉貓再爆，徐巧芯那輛LEXUS ES200，其實是她的廠商「提供」，懷疑有收回扣之嫌。

今天傍晚四叉貓再於臉書揭露，「上次巧芯被我抓包，她的座車『BXX-3389』是廠商提供，該廠商馬上心虛去辦過戶換車牌號碼，結果過戶後換了新的車牌號碼『CXX-6880』，又被我抓到還是巧芯在繼續使用！ 」

他進一步列出事件時間軸，「巧芯座車在2025年3月30日硬闖自行車道違規惹議，我在2025年4月1日凌晨1點發文公布巧芯座車是『XXX-3389』，並說隔天要去查巧芯的財產申報，不料巧芯座車在2025年4月1日的上班時間跑到台北市監理所辦理過戶。我後來爆料這台車是巧芯的廠商提供，而且被抓包下午就辦過戶，巧芯回應『不是我的車，我怎麼知道？可能人家覺得被騷擾很煩吧』。結果這台LEXUS在2025年4月1日辦了過戶之後，車牌號碼從『BXX-3389』變成『CXX-6880』，依然是徐巧芯在使用。明天會不會又過戶一次？」

網友紛紛表示，「徐美鳳很愛說謊耶」、「她到底在怕什麼呢？」、「你又害她要換車牌了」、「你真的太壞了，逼到徐900出門要用走路才可以啦！」、「車牌一直換 怎感覺在跑路」、「中指芯真的很愛唬爛，被抓包都說別人用的她不知道」、「為什麼廠商要提供車給900芯使用，難道有不可告人之事？」。

四叉貓爆料徐巧芯違規的座車是廠商「提供」，預告要進一步追查結果車子秒過戶，但今天發現車子還是徐巧芯在使用。（圖翻攝自四叉貓臉書）

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