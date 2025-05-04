美智庫發布台灣「跪中論」 前中情局分析師：文章前提全錯

美國《外交政策》1日刊登卡內基國際和平基金會研究員文章，要求川普壓制台灣，不得再伸張主權，以免激怒中國。前中情局分析師孟沛德批評，整篇文章前提全錯。（圖擷取自孟沛德X平台）

2025/05/04 18:32

〔記者陳昀／台北報導〕美國《外交政策》（Foreign Policy）1日刊登華府智庫卡內基國際和平基金會研究員文章，毫不掩飾地主張台灣「跪舔」中國，甚至要求美國總統川普壓制台灣，不得再伸張主權，以免激怒中國。但國際輿論對此多不以為然，直指該文完全附和中國觀點，反過頭來責怪台灣這個受害者。前中情局分析師孟沛德更認為，整篇文章前提全錯，作者在寫自己不了解的東西，可能只是照單全收國民黨觀點，或支持中國對台滲透。

《外交政策》刊登卡內基國際和平基金會資深研究員奇維斯（Christopher S. Chivvis）、魏特海姆（Sdtephen Wertheim）題為「川普應該管管台灣」（Trump Should Rein In Taiwan）的投書，指控賴清德總統提高台灣國防預算至GDP的3%為目標、實施民防訓練計畫、認定中國是境外敵對勢力、強調兩岸互不隸屬等言行，是「切香腸」式地朝台獨逐步推進。

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該文章甚至強調，為避免觸怒中國，川普必須嚴厲壓制賴清德，禁止再標榜、伸張台灣的主權。知情人士指出，由於這篇文章觀點大投中國所好，部分網軍紛紛藉此進行認知戰，意圖將賴清德總統形塑為麻煩製造者，然而直接要台灣噤聲、跪舔中國的「投降論」，也引發國際輿論的強烈質疑。

前中情局分析師、華府智庫「詹姆士城基金會」（The Jamestown Foundation）主席孟沛德（Peter Mattis）發文批評，該篇文章整個前提都是錯，「境外敵對勢力」這個詞彙不代表走向台獨，反而是很嚴謹、精確地使用合乎「憲法」的定義，描繪中國對台灣構成的實質威脅。孟沛德認為，該文作者在寫自己根本就不了解的東西，可能只是照單全收國民黨的觀點，或是支持中國對台灣的滲透。

Taipei Times專欄作家特爾頓（Michael Turton）更直接批評該文「糟糕」，是未經思考且重複中國的論點。他說，自從賴清德就任總統後，其政敵都喜歡將其描述為「陳水扁化」，但這何其可笑，因為賴從未挑釁過中國；賴也不可能「宣布獨立」，因為目前台灣的法制無法做到這件事，況且民進黨支持者多默默承認台灣已藉由中華民國的方式獨立；就連中國也知道台灣不會「宣布獨立」。

特爾頓指出，中國還知道，只要不斷挑釁台灣、製造緊張局勢，其他國家的評論者就會為中國服務，就像奇維斯與魏特海姆一樣。他提醒，所有熟知兩岸關係的人都知道，中國最擅長的就是把他們製造的台海緊張，移轉到美台關係上。大酸奇維斯與魏特海姆幫了習近平一個大忙。

特爾頓強調，賴清德主張兩岸互不隸屬，這是從李登輝以來，包括馬英九在內的每位總統都這樣強調，這是極其正常的說法。並表示，奇維斯與魏特海姆要求賴清德接受的「九二共識」，中國從未同意過「各自表述」的但書。他直言，台灣只要存在，就是讓中國不滿的事。無論如何，中國都能找出怪罪台灣的藉口。

瑞典駐台記者歐森（Jojje Olsson）直指，該文觀點是希望台灣回到馬政府時期的兩岸對話，接受某形式的「一個中國」立場，賴清德的言行被指稱是「切香腸」式地朝台獨逐步推進，這完全就是在指責受害者。

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