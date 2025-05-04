台南議員曾培雅、林美燕 交棒兒子角逐下屆議員

南市東區議員曾培雅（前排右三）與兒子、服務處執行長歐政豪（前排右四）舉辦母親節慶祝活動。下屆市議員選戰，曾培雅也決定交棒兒子去衝刺。（記者王俊忠攝）

2025/05/04 17:54

〔記者王俊忠／台南報導〕母親節前夕，台南市東區議員曾培雅與其兒子、執行長歐政豪及多個單位在市立文化中心舉行公益派對、親子繪畫活動，吸引逾千民眾與親子參與。歐政豪確定接下母親棒子、角逐下屆議員；另南區、安平區女議員林美燕也要交棒給兒子葉翰勳代母出征，讓兩位「媽媽級」議員能歇下腳、多留些時間給自己。

4日下午，曾培雅與身兼愛心義工協會理事長的歐政豪偕東區體育運動舞蹈協會等單位，在文化中心假日廣場舉行這場慶祝母親節熱舞公益義賣派對、親子繪畫活動，報名參加的300名孩子由家長陪同到場彩繪心目中的媽媽形象；加上許多媽媽舞者的熱歌勁舞，為現場帶來陣陣歡樂笑聲與掌聲。

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曾培雅並結合愛心企業舉行涼鞋與運動鞋義賣，義賣所得會全數捐給公益團體。

曾培雅表示，自己擔任5屆市議員，也來到66歲，考量議員問政、服務要有充沛體力，基於年齡、體力與未來少子化社會、新一代教育等議題，決定交棒給已育有1子的大兒子歐政豪，傳承民代為民喉舌的衣缽。

歐政豪說，自己是有1名孩子的年輕父親，深知未來少子化問題、新一代教育與早期療育的重要性，他自信能在母親過去議員服務、重視教育20年的經驗基礎下，持續關注、督促教育往進步的方向走，用年輕骨力、有親和力的方式來做好民代工作職責。

無獨有偶，東區隔壁的南區、安平區，與曾培雅同屬國民黨的媽媽級議員林美燕，因其夫婿生病，林美燕心想自己做過2屆大恩里長、6屆議員，也已66歲，想留多一些時間陪丈夫養病、對抗病魔。從小也跟在她身旁看她做民代服務的43歲兒子葉翰勳，自認可以擔下母親的議員擔子，就決定把下屆議員選舉的棒子交給兒子。

林美燕說，葉翰勳出社會後長期在民間企業服務，目前是1家航運公司的總經理，兒子已利用工作暇時跟她外出跑行程、拜會；上班時間仍要到航運公司做營運工作的交接，為了參選下屆議員，必須辭去航運公司總經理的職務，她也感謝兒子為家庭、為父母承擔起這份繁重的重擔。

南市南區議員林美燕帶著交棒的兒子葉翰勳到市場拜訪選民。（林美燕服務處提供）

南市南區議員林美燕帶著交棒的兒子葉翰勳參加婦女會慶祝母親節活動，母子兩人與大家一起同歡。（林美燕服務處提供）

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