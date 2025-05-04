桃園第4選區罷萬連署衝破4萬 黃瓊慧：真正考驗才要開始

桃園市第4選區罷萬第2階連署衝破4萬安全門檻大關，預計5日聯合第1選區、第6選區罷團，前往桃園市選舉委員會送件，議員黃瓊慧表示，真正的考驗才要開始，籲民眾持續支持第3階段投票。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/05/04 17:23

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市第4選區立委萬美玲罷免案第2階連署衝破4萬安全門檻大關，罷團預計5日聯合第1選區罷免牛煦庭、第6選區罷免邱若華志工，前往桃園市選舉委員會送件，議員黃瓊慧表示，真正的考驗才要開始，籲民眾持續支持第3階段投票。

黃瓊慧表示，桃4選區一直以來都是默默收件，並沒有舉辦大型活動，且選區內中間選民比較多，此次罷免連署確實是許多中間選民站出來，隨著6區第2階段連署陸續傳來好消息，光復桃園、6區全罷不再只是口號，而是化為真實的連署書數據，桃園不再是被拿來嘲笑「藍到發紫的區域」，她呼籲參與大罷免公民運動的桃園人，一定要持續支援第3階投票，因為真正的考驗才要開始。

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黃瓊慧提到，桃園大罷免公民運動從2階段開始就風波不斷，因桃園市6席區域立委都是國民黨，市長也是國民黨，在大罷免2階段開始時，桃市府即大動作反罷免，罷團志工除了申請場地處處受阻，各地志工出攤小蜜蜂時也常被國民黨支持者嗆聲，甚至被黑衣人威脅，收連署書一直非常地辛苦，但隨著造冊時間越來越近，6區送件情形陸續傳出好消息，從2日桃2選區送件、3日桃3、桃5送件，都讓很多人跌破眼鏡、直呼不可思議。

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