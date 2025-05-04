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    館長員工被打遭疑自導自演！網抓包刪影片灌爆 急轉彎暗示他是臥底...

    館長3日晚間開直播回應自導自演質疑。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）

    館長3日晚間開直播回應自導自演質疑。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）

    2025/05/04 22:41

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢日前在社群發影片稱自家員工被政治狂熱分子毆打，去報案連三聯單都拿不到，似乎是在影射警方怠慢處理，然而警方公開監視器畫面，與館長所述似乎有出入，且藍綠有市議員發聲駁斥，館長因此被質疑「自導自演」。

    館長本月1日在臉書發影片指稱，其健身房中壢館員工上月27日在路口發傳單，遭不明人士毆打、辱罵，後續去報案卻拿不到三聯單，警方也跟他們說事隔多日，可能很難處理，該名員工事後已離職。館長還懷疑可能是挺民進黨的政治狂熱份子，在影片中發出質問：難道台灣只能有一種政治立場，甚至連他的員工都要這樣無差別被打？他強調，其政治立場與員工無關，不能因為他影響到員工，也希望桃園警方與政府單位能盡快揪出兇手。

    不過中壢警分局同日深夜發聲表示，興國派出所4月27日下午5點左右，接獲27歲吳姓男子報案被不明人士打，當場說會先去驗傷準備資料，當晚8點42分持驗傷單至案發地中福所報案，但卻無法準確說明發生的時間及地點。警方針對吳男提及的九和二街，協助調閱監視影像試圖還原案發經過，但未找獲相關人士畫面，吳後來稱疲累先行離開、未提告，因此未完成報案手續，也就沒辦法開報案證明。

    警方的回應因與館長的說法有所出入，引發網友熱議。民進黨桃園市議員黃瓊慧怒轟，館長完全翻車，硬帶風向說員警沒處理，「警察是人民的保母，不是陳之漢操作政治聲量的工具」；國民黨桃園市議員詹江村則表示，他獲悉情況後衝到派出所了解，「依據我本人聽錄音內容，警察從頭至尾都盡力協助，也沒有任何怠慢情況。」

    隨著輿論延燒，越來越多人懷疑該名員工甚至是館長本人在「自導自演」，企圖營造政治迫害。如今有鄉民更發現原影片已下架，大批網友灌爆館長臉書，「翻車就刪文，造謠不用出來道歉喔？」、「館長aka割草機 需要道歉？只有別人錯，割草機永遠不會錯」、「就這樣裝死喔？造成社會對立，栽贓警方吃案、辦案消極，都不用道歉？」、「影片怎麼趕快刪除了呢？帶風向失敗？政治迫害？」、「沒錯幹嘛刪阿」、「館長，影片呢？民進黨迫害不能刪啊」。

    沒想到館長昨（3日）晚在其YT開直播回應「自導自演」質疑，「我今天如果沒有發這支影片齁，這個事情會完全不一樣，我還慶幸我有發這支影片。好啦我就這樣講啦，反正兩邊的說法就完全不一樣，所以你會看到詹江村說什麼，誰又說什麼，警方說什麼……。那這位員工是非常新的員工，他到職日是4月7日，被打的日期跟報案的日期是4月27日……」。接著館長露出意味深長的表情，然後稱「ㄟ我沒別的意思喔，所以你說我自導自演？沒有，我希望警方查清楚就好，我也希望查清楚。」

    該直播片段後續也在網上掀起熱烈討論，「講到後面不敢看鏡頭了」、「所以打人的是青鳥，被打的也是青鳥，那詹江村和警察有沒有可能也是青鳥？」、「誰發影片的？發影片不用查證？ 一個工作20天的臥底就可以騙到你？你是多容易被騙啊？」、「又想要帶風向了」、「翻臉真快，一下子要幫人家伸張正義，一下子暗示人家可能是民進黨的臥底」、「笑死人，員工有叫他出來拍影片嗎？現在下不了台就想牽拖給員工喔？」

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