許歷農107歲辭世 趙少康：哲人日已遠 典型在夙昔

前中廣董事長趙少康。（記者林欣漢翻攝）

2025/05/04 16:51

〔記者林欣漢／台北報導〕曾任退輔會主委的陸軍退役二級上將許歷農今日辭世，享嵩壽107歲。發起創建新黨的前中廣董事長趙少康表示，當年許歷農毅然決然加入，肯定新黨有別於「李登輝的國民黨」，自己興奮的說：「許老爹加入，威力堪比50萬大軍」。往事歷歷，思之唏噓，「哲人日已遠，典型在夙昔」，說的就是許歷農將軍。

趙少康說，自己印象裡，「許老爹」的身體並不特別好，進出醫院多次，至少沒有每天游泳的前行政院長郝伯村身體好，不過兩人都是高壽，許歷農將軍又比百歲過世的郝柏村院長多過了7年。

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趙少康回憶，當年新黨成立，「許老爹」毅然決然加入，肯定新黨有別於「李登輝的國民黨」，他認為「新黨是真正的國民黨」，義正詞嚴，雪中送炭，自己很感動，興奮的說：「許老爹加入，威力堪比50萬大軍」。

趙少康指出，「許老爹」曾是國民黨中常委，有次開完國民黨輔選會議，很感慨的對他說：「李登輝今天開會問：怎麼會有人擺不平？要錢給錢，要官給官！」「許老爹」反問：「那有人就是不要錢不要官怎麼辦？」「許老爹」對李登輝認為凡是政治人物「不是要錢就是要官」的態度非常不以為然。

趙少康表示，後來他離開政壇從事媒體工作後，跟「許老爹」接觸就不多了，有一次前立委朱高正找他時，提到等等要去幫「許老爹」慶生，他特別找出一瓶窖藏多年，民國40幾年出廠為蔣公祝壽的金門高粱酒，請朱高正帶去給當過金門司令的「許老爹」聊表心意，聽說「許老爹」很高興。

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