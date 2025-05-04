為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    許歷農辭世 王炳忠：「許老爹」唯一遺憾未見證國家統一

    前退輔會主委許歷農（左起）與前新黨發言人王炳忠合影。（資料照，翻攝王炳忠臉書）

    前退輔會主委許歷農（左起）與前新黨發言人王炳忠合影。（資料照，翻攝王炳忠臉書）

    2025/05/04 16:39

    〔記者林欣漢／台北報導〕曾任退輔會主委的陸軍退役二級上將許歷農今日辭世，享嵩壽107歲，前新黨發言人王炳忠撰文指出，「許老爹」唯一的遺憾，就是未見證國家的統一，便離我們而去。如他這樣生在五四運動年代，又參與過國共內戰、兩岸分合的一輩人，可以說已凋零殆盡。

    王炳忠表示，他於2011年投身新黨黨務工作，有多次機會與「許老爹」接觸，知曉許老爹在前總統李登輝時代敢於挺身而出，退出國民黨力挺新黨。而「許老爹」近年另一果斷表態，也就是宣布「不再反共」、「積極促統」，他有幸協助廣為宣傳，並深感意義重大。

    王炳忠認為，「許老爹」總能站上風口浪尖，不計毀譽得失，也要引領正確方向的擔當，在藍營裡並不多見，因多數「大老」都愛惜羽毛，不願多起「爭議」，所以就「少說少錯」、「不做不錯」。但「許老爹」卻願意藉由他的身分、名望、影響力，在關鍵時刻做大是大非的抉擇，故而在1990年代喚醒老八股的國民黨人，認清李登輝走的是「毀黨叛國」的台獨路線；又在2012年前總統馬英九第二任後，不斷為「不再反共」、「和平統一」的大業奔走呼喚。

    王炳忠指出，「許老爹」另一難能可貴的德行，就是他為人非常謙和，身處高位卻一點架子都沒有，是軍中少有的儒將。唯一的遺憾，就是「許老爹」未見證國家的統一，便離我們而去。如他這樣生在五四運動年代，又參與過國共內戰、兩岸分合的一輩人，可以說已凋零殆盡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播