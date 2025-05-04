許歷農辭世 王炳忠：「許老爹」唯一遺憾未見證國家統一

前退輔會主委許歷農（左起）與前新黨發言人王炳忠合影。（資料照，翻攝王炳忠臉書）

2025/05/04 16:39

〔記者林欣漢／台北報導〕曾任退輔會主委的陸軍退役二級上將許歷農今日辭世，享嵩壽107歲，前新黨發言人王炳忠撰文指出，「許老爹」唯一的遺憾，就是未見證國家的統一，便離我們而去。如他這樣生在五四運動年代，又參與過國共內戰、兩岸分合的一輩人，可以說已凋零殆盡。

王炳忠表示，他於2011年投身新黨黨務工作，有多次機會與「許老爹」接觸，知曉許老爹在前總統李登輝時代敢於挺身而出，退出國民黨力挺新黨。而「許老爹」近年另一果斷表態，也就是宣布「不再反共」、「積極促統」，他有幸協助廣為宣傳，並深感意義重大。

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王炳忠認為，「許老爹」總能站上風口浪尖，不計毀譽得失，也要引領正確方向的擔當，在藍營裡並不多見，因多數「大老」都愛惜羽毛，不願多起「爭議」，所以就「少說少錯」、「不做不錯」。但「許老爹」卻願意藉由他的身分、名望、影響力，在關鍵時刻做大是大非的抉擇，故而在1990年代喚醒老八股的國民黨人，認清李登輝走的是「毀黨叛國」的台獨路線；又在2012年前總統馬英九第二任後，不斷為「不再反共」、「和平統一」的大業奔走呼喚。

王炳忠指出，「許老爹」另一難能可貴的德行，就是他為人非常謙和，身處高位卻一點架子都沒有，是軍中少有的儒將。唯一的遺憾，就是「許老爹」未見證國家的統一，便離我們而去。如他這樣生在五四運動年代，又參與過國共內戰、兩岸分合的一輩人，可以說已凋零殆盡。

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