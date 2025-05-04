黃國昌進香被擋鏡頭！蔡咏鍀推開信眾影片瘋傳 前科全翻出！

黃國昌3日參與白沙屯媽祖進香惹議。（資料照）

2025/05/04 18:18

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香活動吸引數十萬名信眾參與，民眾黨主席黃國昌現身參與，但因其父喪未滿一年，廟方人員早前就提醒未「對年」之前不能參與進香、法會等大型活動，外界質疑他為了政治作秀不尊重廟方及傳統禮俗惹議。除此之外，黃國昌參與進香當天，還意外被拍到現任雲林縣議會副議長、北港朝天宮董事長蔡咏鍀幫黃國昌「趕人」，免得擋住黃國昌C位的一幕，讓外界痛批「噁心」！

白沙屯拱天宮2018年發行年刊就指出，家裡若有父母或祖父母等直系尊長過世，子女需要為親人披麻帶孝服喪守孝，守孝期間的1年內家屬應避免參加大型宗教活動，如果已決定參加廟會慶典或進香活動應避免到喪家瞻仰往生者遺體。年刊提到，廟會慶典與進香遶境屬於公眾事務的大型活動，目的是祈安植福，「丁憂守孝」期間避免參加大型廟會活動，是對先輩的追思與緬懷，也是對神明的尊重。而且拱天宮早在上月就特別拍片提醒，「家中有喪事或守孝期間不宜參加進香活動，信仰亦是一種學習與文化禮俗的尊重！」

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而黃國昌今年初才喪父，未滿對年就參加進香，昨天（3日）上午抵達雲林北港迎接白沙屯媽祖，並與數萬名香燈腳一同前往北港朝天宮進行團拜，引發犯忌爭議。對此黃國昌回應稱，他是受到北港朝天宮的邀請，事先也有詢問過廟方一切禮儀，確認無違習俗後才決定出席；朝天宮則稱：「媽祖慈悲且包容，守孝與拜媽祖不會衝突，不受習俗阻礙」。不過這番說法曝光又引來網友批評，此次白沙屯媽祖進香活動的主辦單位是苗栗拱天宮，並非北港朝天宮，黃國昌根本問錯單位。

除此之外，黃國昌進香路途上，由蔡咏鍀陪同，有直播意外拍到一名疑似信眾走在黃國昌的前面擋住了鏡頭，蔡咏鍀見狀隨即出手推了一下該名女子叫她讓開，接著秒換上笑臉將黃國昌拉到前方C位；隨後，蔡咏鍀的姐姐、民眾黨不分區第11名蔡春綢為了上前跟弟弟講話，把原本走在蔡咏鍀旁邊的小朋友直接推開，也被鏡頭記錄下來。

相關畫面在網上造成瘋傳，大批網友砲轟「噁心不噁心啊？」、「整部影片都在推開民眾，黃國昌遇到前面有人不是自己去麻煩民眾前進，而是由蔡咏鍀去把人推走，後面的蔡春綢也是，為了跟他弟蔡咏鍀講話，把旁邊的小朋友一把推開……這些人根本不把民眾當民眾，民眾都能推開了，還有什麼推不開，還敢取名自己為民眾黨」、「藍白現在有夠可憐，拼命刷存在感，不是搶C位就是蹭」、「超噁的政黨，把大人請走，把小孩推開」。

另外，還有人翻出蔡咏鍀過往「豐功偉業」，原來他2007年曾經涉入全台最大運動簽賭案，2009年又捲入職棒打假球風波，2011年還因傷害罪被判刑，江湖綽號「黑義」。作家周偉航在臉書就發文酸，「黃國昌去北港，和朝天宮黑義（蔡咏鍀，職棒放水案要角）併肩同行，證明他是上得了台面的大哥級人物！」

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