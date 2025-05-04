賴清德將代表台灣首次發表二戰勝利演說！綠委揭3意義 中方這樣回嗆

《路透》近日引述知情人士消息披露，賴清德將要在本週發表「二戰歐戰勝利80週年演說」。（資料照）

2025/05/04 16:59

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日有外媒披露消息，指我國總統賴清德將要在本週發表「二戰歐戰勝利80週年演說」，這是台灣首次正式紀念二戰歐戰勝利，引發外界關注。對此，民進黨立委們表示，賴清德此舉是為從中共手中奪回歷史話語權，對包括中國在內等獨裁國家表達捍衛民主自由的決心。

本月8日將是第二次世界大戰歐洲戰場勝利（結束）80週年紀念日（俄羅斯等東歐國家定於每年5月9日），《路透》近日引述知情人士消息披露，台灣總統賴清德將在當天舉行官方紀念活動，屆時賴總統會在台北賓館接待外國外交官和其他政要發表二戰歐戰勝利演說。

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這是台灣政府首次正式紀念歐戰勝利，消息人士表示，賴清德意在呼籲台灣盟友團結，共同對抗來自中國、俄羅斯、伊朗、北韓日益加劇的威脅，強調當年民主陣營面臨的境況與80年前一樣，愛好和平的國家需要站在同一陣線，二戰勝利所代表的歷史意義即「侵略者必敗」。

《路透》指出，賴清德此次歐戰勝演說受到外界關注的另外一個原因是時機敏感，因為隔天（9日）俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）將主持歐戰勝利80週年閱兵大典，中國國家主席習近平也受邀親自出席。

綜合媒體報導，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，賴總統身兼三軍統帥，在重要的國際節日當然會發表談話，台灣一向主張捍衛和平，尤其台灣位於第一島鏈這樣重要的戰略位置，台灣安全，整個印太地區才安全。綠委許智傑則列出我國首次正式紀念二戰歐戰勝利三大意義，首先是賴總統要來賦予歷史新意義，第二是對歐美民主盟友重申台灣與之同一陣線，第三是對中國在內等獨裁國家表達捍衛民主自由的決心。

綠委陳冠廷則指出，賴總統代表台灣站出來，是要從中華人民共和國手中奪回歷史話語權，撕破中共虛構的歷史敘事。二戰的勝利，是同盟國相互支持、堅守信念的成果，當年對抗納粹與軍國主義的歷史提醒世人，面對當今俄羅斯侵略烏克蘭、中國意圖武統台灣甚至威脅整個印太地區的和平、北韓一再挑釁讓區域情勢升溫等等，民主陣營更需團結。重要的是，台灣在印太位處關鍵戰略地位，我們不是旁觀者，而是捍衛自由民主的積極貢獻者。

針對賴清德將發表歐戰勝利演說，中國外交部痛批「歪曲歷史、竄改事實、散佈謊言與謬論是民進黨的慣用伎倆」，還稱「實現祖國統一和民族復興，才是紀念戰爭勝利的最好方式」。

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