「中三拒瓔」罷免楊瓊瓔告急 只差500+份呼籲踴躍連署

罷團「中三拒瓔」發出告急文宣，呼籲民眾把握最後2天踴躍連署。（罷團提供）

2025/05/04 16:19

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨台中市第三選區立委楊瓊瓔今天上午到神岡市場送康乃馨，提前祝大家母親節快樂；罷免團體「中三拒瓔」原本也安排同時間到神岡市場發動連署罷免楊瓊瓔，只好臨時更改行程，避免雙方相遇引起衝突；罷團「中三拒瓔」今天並發出告急指出，只差500+份，「你的關鍵連署就是關鍵一擊」，呼籲民眾於5月6日送件前踴躍出來連署。

「中三拒瓔」團隊昨晚公告說，因應今天早上楊瓊瓔委員會到神岡市場辦活動，該團體原訂早上8時30分到11時在神岡市場連署站改至神岡郵局，同時請支持罷團的鄉親勿與楊瓊瓔及其支持者起衝突，也呼籲楊瓊瓔支持者勿對罷團做出違反選罷法行為；該團體連署活動，會等楊瓊瓔在神岡市場活動結果後再轉進神岡市場。

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罷團「中三拒瓔」今天並發年告急文宣，強調只差500+份，「你的關鍵連署就是關鍵一擊」，呼籲民眾於5月6日送件前踴躍出來連署。志工表示，5月6日前只是拼送件的最低連署門檻，但送件後的40天審查期，罷團還是會持續推動連署，希望達到安全份數，大罷免大成功。

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