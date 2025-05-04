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    基隆罷團遭民眾惡言襲擊還企圖搶手機 志工揚言提告

    男子與志工發生口角衝突。（民眾提供）

    男子與志工發生口角衝突。（民眾提供）

    2025/05/04 15:40

    〔記者吳昇儒、俞肇福／基隆報導〕推動罷免國民黨基隆立法委員林沛祥的民間團體「基隆絕沛」領銜人陳青逸今日近午與魏姓志工在公車循環站周邊，號召民眾參與連署。一名男子突然冒出表示受到宣傳聲音影響，雙方發生口角。該名男子更對志工辱罵三字經還作勢要搶陳男手機。魏姓志工今日受訪時則稱，將對該名男子提出公然侮辱告訴。

    影片中顯示，該名年約5、60歲的男子前往罷免宣導據點，對著魏姓志工說「看三小」，接著口出穢言。魏男則質問：「你罵我？」對方也毫不客氣地回說「罵你是怎樣」，雙方發生口角衝突。

    過程中，該名男子發現陳青逸有用手機錄影，一度伸手想要拿走手機，但最後沒有得手而作罷，一旁的民眾也勸說這名男子「好好講」。

    陳青逸事後表示，公車循環站人潮較多，所以跟著魏姓志工到現場徵集連署書，沒想到遇到該名男子，且情緒激動，還作勢搶手機，讓人覺得很恐怖；這種不理性行為，是破壞民主憲政國家應有的法治精神。希望大家相互尊重，如果民眾有不一樣的意見，他也會十分尊重，前提是不要使用暴力。魏姓志工則說，該名男子確實對著自己罵三字經，將會提出公然侮辱告訴。

    基隆警方指出，已初步了解案發狀況，但案發當下並未接獲民眾報案，目前也尚未接到有民眾要提告的訊息。

    男子作勢要搶走手機。（民眾提供）

    男子作勢要搶走手機。（民眾提供）

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