竹市雙罷二階過關 國民黨與民眾黨市黨部宣布將正面迎戰

國民黨與民眾黨新竹市黨部認為圖中的罷免文宣看板，顯然有觸犯《社會秩序維護法》中散佈謠言之嫌。（記者蔡彰盛攝）

2025/05/04 15:38

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市長高虹安與立委鄭正鈐二階罷免過關，國民黨與民眾黨新竹市黨部下午發布聯合聲明，表示針對4日上午新竹罷免團體第二階段連署送件一事，表達遺憾，將正面迎戰這場惡性鬥爭的罷免活動，說服選民再次站出來支持。

國民黨與民眾黨市黨部認為，此次全國大罷免為民進黨濫用罷免制度做政治惡鬥，肆意對反對黨進行抹黑貼標籤，已經跳脫政治良性競爭、公共事務理性思辨的範圍。民進黨身為目前的執政黨，掌握國家資源卻尸位素餐，在台灣處境風雨飄搖之時，仍執意推動撕裂人民的無差別大罷免活動，早已忘記選前對人民的承諾。

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這次的民進黨推動新竹雙罷免的理由牽強可笑，盡是抹黑造謠，對自身棒球場等重大弊案卻置若罔聞。目前新竹市街頭出現大量誇張不實的罷免文宣看板，至少30面以上，竟聲稱「若罷免失敗，財產將歸零」等，毫無根據，且可能引起市民恐慌，顯然觸犯《社會秩序維護法》中「散佈謠言，足以影響公共之安寧」等罪嫌，並被許多市民與網友痛批是「新竹最醜陋的風景」。

國民黨與民眾黨新竹市黨部呼籲新竹市民，面對綠營發動的這場充斥謊言與惡意操弄的「惡罷」行動，大家應以理性回應，在投票日堅定投下「不同意罷免」的一票，用行動向不良政治操作說不，守護民主、維護市政穩定。煽動仇恨與對立的綠營政客，終將被市民唾棄。政黨不應為了選舉利益犧牲民眾權益，更不該用不實資訊與恐嚇手段誤導市民參與罷免行動。

國民黨與民眾黨新竹市黨部強調，兩黨會持續重視新竹市民的需求，力促財劃法落實，改善地方建設。現今新竹市政不再只重視包裝和看得見的政策，而是多方面全面提升，包括交通改善、智慧城市、基礎建設、校舍改建、新竹好學、社會福利、財政紀律、國際交流、經濟發展、組織改造等多方面都有明顯的進步，且過去延宕多年或流標多次的公共建設也在現任市府手上有了進展，獲得市民正面肯定。

國民黨與民眾黨新竹市黨部呼籲市民一同守護城市的清新政治氛圍，拒絕仇恨與惡意罷免，選擇理性與建設，為新竹市的未來共同努力。

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