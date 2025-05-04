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    衝刺罷免顏寬恒等5藍委！ 賴中強：台灣民主防衛隊35區都要達陣

    台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強今日在臉書發文喊話，5月5日與6日送件截止的11個名單，還有江啟臣、邱若華、顏寬恒、楊瓊瓔、丁學忠在最後衝刺。（翻攝賴中強臉書）

    台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強今日在臉書發文喊話，5月5日與6日送件截止的11個名單，還有江啟臣、邱若華、顏寬恒、楊瓊瓔、丁學忠在最後衝刺。（翻攝賴中強臉書）

    2025/05/04 15:06

    〔記者林哲遠／台北報導〕罷免35位泛藍立委進入二階連署最後倒數，目前仍有數個藍委連署尚未達標。台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強今日在臉書發文喊話，今明衝刺國民黨立委顏寬恒、江啟臣、邱若華、楊瓊瓔、丁學忠等人，大家要防衛台灣民主，抵抗中國透過傅崐萁集團、中國國民黨人對台灣民主體制的癱瘓與攻擊，台灣民主防衛隊的35區隊員，都要達陣成功。

    賴中強指出，全國大罷免，有如國軍的5000公尺體能戰技，比的不是哪個人、哪個冠軍跑第一；而是比整個連隊的團體成績與團體榮譽，「因為在戰場上，你與你的戰友必須一起抵達陣地，對抗敵人，保護彼此。」

    賴中強回顧，1989年8月23日，從愛沙尼亞、拉脫維亞到立陶宛，由200萬人組成的「波羅的海之路運動」，控訴蘇聯的極權侵略，最終讓波羅的海三小國恢復主權獨立；2004年2月28日，牽手護台灣行動，從基隆和平島到屏東佳冬鄉昌隆村，200多萬人站出來，手牽手，抗議中國對台的飛彈佈署。

    21年後，僅在藍營立委選區，就有百萬人參與的大罷免連署，同樣是在締造大歷史。賴中強強調，我們要防衛台灣民主，抵抗中國透過傅崐萁集團、中國國民黨人對台灣民主體制的癱瘓與攻擊，台灣民主防衛隊的35區隊員，都要達陣成功。

    賴中強表示，到今天為止，沒有任何一區放棄，5月2日及5月4日第一波截止的選區，都達標送件，連原本不被看好的罷免藍委馬文君與游顥，都成功衝破法定門檻，後續繼續衝刺安全門檻；接下來，5月5日與6日送件截止的11個名單，還有江啟臣、邱若華、顏寬恒、楊瓊瓔、丁學忠在最後衝刺，請桃六、台中縣區、雲林海線的朋友，請站出來連署，用力衝刺。

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