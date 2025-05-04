進啦！ 20748「惡靈氣死吧」 罷免馬文君二階連署送件

南投罷免立委馬文君二階連署，罷團送交「20748」份連署書，並取諧音「惡靈氣死吧」，意指要罷免對國家有害的立委。（記者劉濱銓攝）

2025/05/04 14:52

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投罷免國民黨立委馬文君第二階段連署，罷免團體「All罷馬」今下午送件，累計收到2萬748份，突破1萬8622份的門檻，罷團取其諧音「惡靈氣死吧」，意指要罷免對國家有害的立委，罷團表示，雖然二階送件，但仍未達130％、2萬4000份安全門檻，後續仍會在各地收件，呼籲民眾持續響應。

罷馬團體今下午在南投縣選委會前集結，現場堆出如小山般的連署書，並宣布收到「20748」份連署書，取諧音為「惡靈氣死吧」，罷團志工還上演行動劇，將寓意潛艦的小紙船丟進寫有「豪華木屋」的紙箱，眾人高喊「進啦」，諷刺馬文君阻擋潛艦國造，呼籲民眾響應罷免，讓馬下台回到自家的木屋豪宅。

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罷馬領銜人曾郁凱表示，馬文君大幅刪除國防預算，甚至發表「有戰爭再來編列」的荒謬言論，這種弱化國防的行為讓人瞠目結舌，此外，馬還主張中配取得身分證年限由6年改成4年，甚至中配家屬還能依親享用健保，讓人無法接受，如今已有破2萬人支持罷免馬文君，希望罷馬民意持續匯集，達成最後的罷馬目標。

南投罷免立委馬文君二階連署，罷團送交2萬748份，現場連署書堆得像座小山。（記者劉濱銓攝）

南投罷免立委馬文君二階連署，罷團送交2萬748份，並上演「進啦！」潛艦行動劇，呼籲民眾響應罷免，讓馬下台回到自家的木屋豪宅。（記者劉濱銓攝）

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