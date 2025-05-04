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    羅明才國小校慶喊「每人普發一萬」 罷團批：校園不是政客秀場

    立委羅明才近日出席某國小運動會時，宣傳一人爭取領1萬，還提醒同學9月時要注意一下。（「拔羅波」提供）

    立委羅明才近日出席某國小運動會時，宣傳一人爭取領1萬，還提醒同學9月時要注意一下。（「拔羅波」提供）

    2025/05/04 14:00

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市新店區某國小近日舉辦校慶，但立委羅明才到場宣傳政績，喊出「一人領一萬，現場小朋友都有」引發爭議。罷免團體「拔羅波」批評，「校園不是政客的秀場」，別用孩子的活動作為政績發表會。新北市教育局回應，會督導學校校慶依規定辦理，維持教育中立並尊重多元意見。

    羅明才近日參加某國小校慶，他站在司令台上證詞說，一人領一萬，快樂常相伴，大人小朋友通通有希望，每個人一萬塊，同學9月的時候注意一下。

    對此，「拔羅波」表示，國小運動會竟淪為羅明才的個人造勢場，羅委員講「一人領一萬」，然而這政策仍在立法院審議中，難道是誤導選民？還是預告即將要「強行通過」？

    「拔羅波」指出，根據《選罷法》，罷免團體不能在學校附近宣傳罷免，但羅明才卻公然在校園裡講政績，校園中立原則是裝飾品嗎？孩子的學校不是操作政治的舞台，校園不是政客的秀場，不能放任侵門踏戶的選舉操作繼續發生。這不是第一次，也絕不能再有下一次。

    新北某國小校長表示，羅明才到校時，正值學校校慶後半段大隊接力比賽，羅致詞為小朋友加油，並介紹自己，校方事前並不知情他的發言內容。

    校長說，不只有羅明才關心學校建設，民進黨議員陳永福、陳乃瑜也很關心學校發展，學校沒有政治色彩，不分藍綠民代到場致詞都相當歡迎。

    教育局回應，會督導全市各級學校校慶運動會依規定程序辦理、維持教育中立並尊重多元意見。

    羅明才致詞不但宣傳政績，還提醒小朋友9月多注意。（「拔羅波」提供）

    羅明才致詞不但宣傳政績，還提醒小朋友9月多注意。（「拔羅波」提供）

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