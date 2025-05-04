罷免連署將送件 牛煦庭對罷團領銜人陳曉煒下辯論戰帖

國民黨立委牛煦庭透過臉書向罷免領銜人陳曉煒牧師下戰帖要求辯論。（圖擷取自牛煦庭臉書）

2025/05/04 13:45

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市六區全刪罷免團體發起二階段公民連署，其中連署罷免國民黨第一選區立委牛煦庭件數已達4萬5000餘份，公民團體將於明天送件。對此，牛煦庭今天在其臉書對罷免領銜人陳曉煒公開發出戰帖，要求辯論，希望「用真正的民主，樹立桃園第一選區的典範」。

對此，陳曉煒牧師表示，因為今天是禮拜天，他要作禮拜，且明天就要送件、還要做最後查對，明天送件記者會時再一起回應牛煦庭的辯論戰帖。

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牛煦庭以「用真正的民主，樹立桃園第一選區的典範」為題，透過臉書向罷免團體要求辯論，全文如下：

「致罷免領銜人陳曉煒先生：

先請原諒我不用神職牧師的稱謂敬稱您，畢竟現在罷免領銜人的政治光環，顯然遠超過牧師的身分。

前段時間，我忙我的質詢、法案，不愧對選民；您忙您的連署，我充分尊重。

照您的安排，第二階段的連署書明天就會送出，即將進入四十天的查對期；在我看來，沒有比眼下更好的時機，能把質疑論個清楚，能讓真相完整呈現在人民的眼前。

選舉，應該辯論，不同候選人，政見或有歧異，而各自發表，不見得能論實力高低，唯有真刀真槍的辯論，才是政治人物是否適格的試金石。

而罷免，更應該辯論！既然罷免標榜的是公民權利的實踐，領銜人對我的十二項指控，在二階送件之際，我自當認真回應，但既然要認真回應，就不該只是各說各話。

您身為難以取代的領銜人，有義務認真聆聽我的辯解，我身為被罷免人，也有義務現場回答您的疑慮。

所以，我們應該共同舉辦公開的辯論會，在所有選民的面前，把爭議說清楚；我更認為，真理越辯越明、場次越多越好。

唯有如此，才能讓資訊的呈現能對稱、讓客觀的事實能彰顯、讓選民的理性決定最後的成敗。

去年五月開始，我立委任期還未滿半年，您就開始倡議罷免；很多的「政治片段」，被斷章取義在網路、政論節目、記者會上擴散。

過去一年，和「牛煦庭、罷免」有關的媒體露出，平面新聞260筆、網路新聞3780筆、總計4040筆，平均一天超過10篇，這還沒算電視新聞以及政論節目的長時間轟炸：鋪天蓋地、莫此為甚。

過去一年，您佔盡了便宜。

我只問，接下來的100天，能不能讓第一選區有一個好好建立「民主典範」的機會？

公開辯論的場次、時間、地點、形式，都可以商量。

我誠摯希望，您在週一送件之餘，能夠接下這個合理的要求。」

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