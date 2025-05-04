歐洲日音樂會 歐洲駐台代表谷力哲：盼台歐關係持續蓬勃發展

歐洲經貿辦事處處長谷力哲致詞。（外交部提供）

2025/05/04 13:34

〔記者黃靖媗／台北報導〕歐洲經貿辦事處（EETO）與國家交響樂團昨（3）日晚間聯合舉辦「2025歐洲日音樂會」。歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）表示，歐盟需要可信賴的合作夥伴面對全球挑戰，期盼台歐關係在彼此信賴的堅實友誼及共同價值的夥伴關係上持續蓬勃發展。

歐洲經貿辦事處處長谷力哲致詞表示，1950年由法國外長羅伯特・舒曼提出的《舒曼宣言》是歐洲煤鋼共同體（ECSC）的起點，也是歐盟和平與繁榮工程的開端，歐洲因此從戰火中走出，逐步邁向團結與整合，歐盟現今由27個會員國組成，已實踐「一體同心、攜手更強」的理念。

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谷力哲指出，面臨當今世界局勢的動盪不安與分裂加劇，且俄烏戰爭依舊持續、地緣競爭日益激烈，歐洲更堅持和平、法治與合作的價值比以往任何時刻都更為重要，他們不願看到「強權即公理」的世界，而致力捍衛「法治即秩序」的信念。

谷力哲表示，面對全球挑戰，歐盟需要可信賴的合作夥伴，而台灣正是歐盟在印太區域理念相近的民主盟友，期盼台歐關係在彼此信賴的堅實友誼及共同價值的夥伴關係上持續蓬勃發展。

外交部次長吳志中致詞指出，今年是《舒曼宣言》75週年，這份歷史性宣言奠定歐洲的和平、團結與合作基礎，對世界深具啟發性；今年我們以優雅清新的音樂會形式慶祝「歐洲日」，正如同古典音樂所展現的多元、創造力與文明深度，外交工作的藝術也講求傾聽、平衡與良好的節奏。

吳志中強調，台灣與歐洲雖遠隔重洋，但同樣堅守民主、自由與法治等核心價值，多年來，台歐雙方在貿易、投資、教育、創新與文化等領域的交流與友誼日益深厚，他也感謝在座來賓對促進台歐夥伴關係所做的努力，期盼持續攜手共譜和諧的未來。

外交部指出，為慶祝5月9日歐洲日，歐洲經貿辦事處與我國家交響樂團及台北愛樂等兩團，聯合舉辦「2025歐洲日系列音樂會」；另在5月7日登場的《極致．1685》音樂會，將由台北愛樂邀請德國慕尼黑愛樂合唱團的藝術總監赫爾曼（Andreas Herrmann）來台共演，展現歐洲與台灣於音樂領域日益深化的文化交流。

外交部今年也與文化部合作辦理「2025歐洲台灣文化年」，將在歐洲舉行超過70場的台灣藝文展演活動，盼促進台歐文化交流出更多火花，強化我國與歐洲理念相近國家的文化連結，同時也彰顯台歐基於民主自由的共享價值。

外交部次長吳志中出席「歐洲日音樂會」致詞。（外交部提供）

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