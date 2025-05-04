批趙少康助罷吳沛憶淪「惡鬥藍」 康家瑋：造謠慣犯別來亂

資深媒體人趙少康（中）3日攜手前台北市長郝龍斌（右二）、台北市議會議長戴錫欽（右一）、市議員鍾小平（右四）、吳志剛（右五），率「戰鬥藍」在青年公園擺攤徵求連署「以罷制罷」。（資料照，記者甘孟霖攝）

2025/05/04 13:13

〔記者劉詠韻／台北報導〕國民黨發起「以罷制罷」反制大罷免行動，對峙持續升溫。台北市民進黨立委吳沛憶罷免案進入第二階段連署，資深媒體人趙少康昨攜手前台北市長郝龍斌率「戰鬥藍」赴青年公園擺攤徵求連署；對此，中正萬華市議員擬參選人康家瑋表示，身為造謠慣犯的趙少康劣跡斑斑，卻前來聲援罷免，且仇恨動員，只會讓戰鬥藍淪「惡鬥藍」。

康家瑋說，吳沛憶從就任立委以來，無論問政實績或地方建設，表現均可圈可點，而藍白在立法院亂砍預算、亂提惡法時，吳沛憶也在第一時間挺身而出、不畏藍白碾壓；他奉勸趙少康，聲援罷免吳沛憶前應先到中正萬華走一圈，一定可見吳沛憶的各種政績、感受到鄉親的支持。

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康家瑋進一步指出，反觀趙少康過去競選副總統時，就曾造謠台積電前董事長劉德音退休是因民進黨壓力，引起各界批評。趙落選後，雖自稱身為媒體人，一度放話絕不會參與政治活動，但如今卻參與挺違法的426凱道集會，可見政治誠信早已蕩然無存，甚至為了刷存在感跑來罷免立委，為罷而罷的仇恨動員，實在讓中正萬華鄉親難以接受。

康家瑋呼籲中正萬華的鄉親，抵制吳沛憶罷免案、為在地守住優質立委，不要讓有心人士得逞、更不要讓中正萬華成為藍白政治分贓的戰場，並強調為若讓國家割除藍白毒瘤，還給台灣一個得以理性論政的立法院，重中之重仍在於此次的大罷免。

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